تركيا ترحّب بإعلان سوريا خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء

أنقرة-سانا

رحّبت تركيا بإعلان سوريا اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء.

وقالت وزارة الخارجية التّركية في بيان نشرته وكالة أنباء “الأناضول”: “نرّحب بخارطة الطريق التي تم الإعلان عنها بهدف الحفاظ على الهدوء، وإرساء الاستقرار، وعدم تكرار الاشتباكات في محافظة السويداء في جنوب سوريا”.

وأكدّت الوزارة أنّ تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان عيش جميع مكونات الشعب السوري في سلام وأمن واستقرار، وذلك على أساس مبادئ احترام سلامة الأراضي، والوحدة، والسيادة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت أمس بياناً حول “خارطة طريق حل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا”، التي اعتمدت خلال الاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك بدمشق.