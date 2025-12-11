المذهان: إلغاء قانون قيصر خطوة نحو انفراجٍ طال انتظاره

باريس-سانا

أعرب فريد المذهان المعروف بـ”قيصر” عن مشاعر فرح وأمل عميقين عقب صدور قرار الكونغرس الأمريكي بإلغاء “قانون قيصر”، مؤكداً أن هذه الخطوة التاريخية تمثل بداية انفراج ينتظره الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة.

وقال المذهان في تدوينة على منصة إكس: أهلي وأحبّتي في سوريا الغالية، في هذه اللحظة التاريخية، ومع صدور قرار إلغاء قانون قيصر عن الكونغرس الأمريكي، بانتظار التصويت عليه لاحقاً في مجلس الشيوخ وتوقيعه من قِبل الرئيس دونالد ترامب، ليصبح بإذن الله تعالى من الماضي، يغمرني شعور عميق بالفرح والأمل.

وأضاف: لقد مررنا جميعاً بسنوات شاقّة وظروف قاسية تركت آثاراً مؤلمة في النفوس، إلا أنّ صبركم وثباتكم كانا دوماً مصدر قوّة وإلهام لنا جميعاً، وها نحن اليوم، بفضل الله، نخطو خطوة نحو انفراجٍ طال انتظاره، تخفّ معه المعاناة، وتُطوى صفحات مريرة أثقلت كاهل الجميع.

وتابع: نسأل الله أن يكون هذا التطوّر بداية أيام أكثر خيراً وسلاماً، وفرصاً حقيقية أمام شباب وشابّات وطننا الذين يحلمون بغدٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً، وأن يحمل أيضًا بشائر لمّ الشمل لكل أمٍّ طال انتظارها، وشفاءً لجراح كل أبٍ أرهقته سنوات الألم.

وكان الكونغرس الأمريكي أقر “قانون قيصر” في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا، ودخل القانون حيز التنفيذ في حزيران عام 2020.

يشار إلى أن المذهان هو رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق سابقاً، وانشق عن قوات النظام البائد وسرب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم “قيصر”، وأثارت هذه الصور استنكاراً دولياً أفضى إلى سن الولايات المتحدة قانون قيصر لمحاسبته على جرائمه، وخاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما أدى إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي عانى منها المجرم بشار الأسد وساهم بتقليل الدعم الذي يقدمه له حلفاؤه.