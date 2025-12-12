“أيام أوغاريت السادسة” تختتم أعمالها في باريس بتأكيد التعاون السوري الفرنسي لصون التراث

باريس-سانا

اختتمت فعاليات “أيام أوغاريت السادسة“، التي استضافها معهد الحضارات في كوليج دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس على مدى يومي الـ 10 والـ 11 من كانون الأول، حيث شهدت حضوراً لافتاً من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالآثار السورية.

الندوة التي أقيمت في إطار التعاون الأثري السوري الفرنسي، قدمت منصة علمية رصينة لاستعراض أحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بموقع أوغاريت (رأس شمرا) والمواقع الأثرية السورية الأخرى، مؤكدة على الدور المحوري لهذا التراث الإنساني في فهم الحضارات القديمة.

وشهدت الندوة سلسلة من المحاضرات الهامة، حيث قدم الدكتور مسعود بدوي مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف، رؤى عميقة حول “الأنظمة الهيدروليكية في تل التويني على مدار العصور البرونزية والحديدية”، مسلطاً الضوء على التقدم الهندسي في تلك الحقبة.

من جانبها، ألقت الدكتورة خزامة البهلول من دائرة آثار اللاذقية، محاضرة بعنوان: “العناصر الهيدروليكية بالمبنى الكبير بمنطقة الاستراحة (أوغاريت): المنظور المعماري والوظيفي”، كاشفة عن تفاصيل معمارية ووظيفية جديدة في الموقع.

كما استعرض الآثاري محمد الحسن رئيس دائرة آثار اللاذقية ” نشاطات ما بعد التحرير لدائرة آثار اللاذقية”، مؤكداً على جهود الحماية والتوثيق المستمرة.

وعلى هامش الندوة، تم عقد لقاءات مع البعثة الأثرية الفرنسية وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك؛ بهدف تأهيل موقع أوغاريت الأثري، وتقديم الدعم اللازم للمديرية العامة للآثار والمتاحف في إعداد وتقديم ملف شامل لتسجيل أوغاريت على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وهو ما سيمثل خطوة نوعية نحو الاعتراف العالمي بقيمة أوغاريت وحماية موقعها التاريخي الفريد.