بدء محاكمة أحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” بجرائم حرب وضد الإنسانية في هولندا

لاهاي-سانا

باشرت السلطات القضائية في هولندا اليوم الإثنين محاكمة السوري”رفيق القطريب”، أحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام البائد، وذلك أمام محكمة لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مدنيين سوريين.

وحسب بيان المحكمة، فإن المتهم، البالغ من العمر 58 عاماً والمنحدر من مدينة السلمية، أُوقف في كانون الأول عام 2023، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية في سوريا.

وتأتي المحاكمة في إطار ضمان ملاحقة ومحاسبة مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.