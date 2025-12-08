اليابان تؤكد عزمها مواصلة دعم سوريا

دمشق-سانا

أكدت اليابان عزمها مواصلة دعم سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وفي تغريدة عبر منصة”X” بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، قالت السفارة اليابانية في دمشق: إنه في هذه المناسبة البارزة، تودّ اليابان أن تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها سوريا لتحقيق الانتقال السلمي والشامل، ويحدوها الأمل أن تتوحد سلمياً من خلال الحوار.

وأضافت السفارة اليابانية: “سنواصل تقديم الدعم مستعينين بخبرتنا ومعرفتنا الفريدة، كما سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.

ويحيي الشعب السوري اليوم الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد عبر احتفالات حاشدة شهدتها الساحات والشوارع في مختلف المدن والبلدات على امتداد سوريا.