بعثة سوريا لدى منظمة الحظر: العثور على ذخائر ومواد مرتبطة بهجمات كيميائية للنظام البائد

لاهاي-سانا

أكدت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عمليات البحث والتحقيق، التي تقوم بها الجمهورية العربية السورية، أسفرت عن تحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج الكيميائي لحقبة النظام البائد، وعثرت الفرق السورية المتخصصة في التعامل مع المواد الخطرة على ذخائر جوية وأرض أرض مماثلة لتلك المستخدمة في هجمات سابقة نفذها النظام البائد في 2013 و2017، إضافة إلى مواد تدخل في تصنيع السارين، ومعدات مزج وتخزين، وكميات من مواد أخرى لا تزال قيد التحليل.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أنه تم العثور على 54 قنبلة جوية مماثلة لتلك التي استخدمها النظام البائد في اللطامنة عام 2017 و25 قنبلة أرض أرض مماثلة لتلك التي استخدمها في الغوطة الشرقية عام 2013، وأن جميع المواد والذخائر والمعدات جرى نقلها إلى مرافق خاصة لتخزين المواد الكيميائية بعد تحقق فرق التفتيش التابعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تمهيدًا لتدميرها، بما يضمن منع أي خطر على المدنيين أو البيئة أو الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

وأشارت البعثة إلى اعتقال 18 شخصاً تحت التحقيق لهم علاقة بالبرنامج الكيميائي للنظام البائد بينهم ضباط رفيعو المستوى، وخبراء سابقون في مركز البحوث العلمية، وضباط من الجهاز الأمني المشرف على البرنامج الكيميائي للنظام البائد.

وبينت البعثة في بيانها أن هذا التقدم جاء، خلال زيارة فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أيار ٢٠٢٦، نتيجة عمل وطني مكثف في جمع المعلومات وتحليلها وتخطيط الوصول إلى المواقع ذات الأولوية العالية بالتعاون الفني والاستشاري مع أعضاء من فريق “أنفاس الحرية” وعدد من الدول الصديقة الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أنه منذ تحرير سوريا، يسرت الفرق الوطنية زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى 32 موقعاً مشتبهاً به، وقدمت تقارير عن 14 موقعاً إضافياً، ما أسهم في تحديد الأولويات وتقليص عدد المواقع المشتبه بها بشكل كبير.

وأشار البيان إلى أن الجمهورية العربية السورية كانت قد شكلت عام 2025 مجموعة عمل وطنية من الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة، أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المتورطين في استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية خلال حقبة النظام البائد، وقد تم اعتقال ضباط رفيعي المستوى، إضافة إلى خبراء سابقين في مركز البحوث العلمية، فضلاً عن ضباط من الجهاز الأمني المشرف على البرنامج الكيميائي للنظام البائد مما ساهم في توفير المزيد من المعلومات عن مخلفات هذا البرنامج.

وختمت البعثة بيانها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بالتخلص من إرث الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها ضد السوريين ومنع تكرار هذه الجرائم، بما يعزز الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي والعالمي، ويتوافق مع التزاماتها الدولية.

وتتشكل مجموعة العمل الوطنية من ممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والدفاع، والداخلية، والطوارئ وإدارة الكوارث، والصحة، والعدل، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.