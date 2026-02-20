سوريا وتركيا تبحثان تطوير الشراكة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية

دمشق-سانا

بحث مدير إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الدكتور حسين سلمان، مع وفد من المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية التركية، برئاسة مدير إدارة العلاقات الخارجية اللواء غوكهان ديميرتولا، سبل تطوير الشراكة في مجالات التدريب والتأهيل.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما بدمشق البرامج التدريبية القائمة، وناقشا آليات تبادل الخبرات وإعداد المدرّبين، وتنسيق الجهود في عدد من الاختصاصات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزّز كفاءة الكوادر ويرفع مستوى جاهزيتها المهنية.

وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات المؤسسية القائمة، وتفعيل قنوات التواصل الفني والتدريبي، بما يتسق مع رؤية الوزارة في تطوير منظومة التدريب وفق معايير حديثة وشراكات استراتيجية فاعلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية التركية، وتطوير برامج التدريب المتخصصة، بما ينسجم مع متطلبات العمل الأمني الحديث، ويعزز قدرات وكفاءة الكوادر الأمنية السورية.