انطلاق “قمة الأناضول لاقتصادات المدن” لبحث آفاق التعاون بين سوريا وتركيا

أنقرة-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء “قمة الأناضول لاقتصادات المدن” في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي عمر بولاط، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتنموية.

وبدأت أعمال القمة، التي تستضيفها جامعة غازي عنتاب في مركز “مافيرا” للمؤتمرات والفنون، بعرض فيلم وثائقي حول العلاقات التاريخية بين غازي عنتاب وحلب، ودورهما كمركزين تجاريين على طريق الحرير.

وأكد الوزير الشعار في كلمة خلال افتتاح القمة أن تركيا شريك طبيعي لسوريا، وما يربط البلدين ليس فقط التاريخ والدين والحضارة إنما “قدر محتوم”، داعياً الجانب التركي إلى فتح بنوك في سوريا.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة أن سوريا تتمتع اليوم بمناخ استثماري واعد، وأنها منفتحة على كل من يرغب بالمساعدة والشراكة.

من جهته، جدّد وزير التجارة التركي عمر بولاط التأكيد على دعم أنقرة لدمشق في جميع المجالات، لافتاً إلى أن حجم التجارة بين البلدين تجاوز 3 مليارات دولار، مع هدف للوصول إلى 5 مليارات قريباً، و10 مليارات دولار بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي.

وكشف بولاط أن تركيا مستعدة لفتح معبر نصيبين، وأن العمل جارٍ مع سوريا على تحديث وتطوير المعابر الحدودية، مشيراً إلى قرب افتتاح “معبر إصلاحية” للسكك الحديدية بين غازي عنتاب والجانب السوري.

بدوره، أكد نائب محافظ حلب محمود شحادة أن شراكة استراتيجية تجمع سوريا وتركيا، مشدداً على أهمية صياغة تفاهمات اقتصادية جديدة، ولافتاً إلى أن ازدهار المدن الحدودية يشكل ركيزة للاستقرار والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تبحث القمة ثلاثة محاور رئيسية بدءاً من العلاقات التجارية بين البلدين، وصولاً إلى فرص الاستثمار الإقليمية، وإمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين مدينتي غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

يتبع ……..

يتبع…