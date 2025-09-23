مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً تنفيذياً مع منظمة الصحة العالمية لدعم سوريا

واس

نيويورك-سانا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية، لدعم خدمات الصحة الطارئة في سوريا.

التوقيع جرى في نيويورك، بحضور المشرف العام على المركز عبد الله الربيعة، والمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية في تدوينة على منصة “إكس”، أن مساهمة مركز الملك سلمان تقدر بـ 4.5 ملايين دولار أمريكي ستساعد المنظمة في توفير الأدوية والإمدادات الأساسية لما يُقدر بـ 1.5 مليون شخص في إدلب وحلب وحمص وحماة، مشيراً إلى أن هذا الدعم السخي سيساهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية في سوريا لأكثر من ٤ ملايين شخص.

