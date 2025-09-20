سوريا تشارك في الاجتماع الإقليمي لشبكة جودة الهواء لدول غرب آسيا في عمّان

عمان-سانا

شاركت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في أعمال الاجتماع الإقليمي لشبكة جودة الهواء لدول غرب آسيا، الذي عُقِدَ في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من الـ 15 إلى الـ 17 من أيلول الجاري.

وتعَدُّ الشبكة منصةً رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي وتكامل الجهود بين دول المنطقة، وتمحور الهدف الرئيس للاجتماع حول بلورة رؤية مشتركة لتعظيم التنسيق في مجال الإدارة المستدامة لجودة الهواء، ووضع أطر عملية لتحديد الأولويات البيئية المشتركة، وتبني خطط عملٍ إقليميةٍ طموحة.

تبع الاجتماع، ورشة عمل متخصصة لتنمية القدرات استهدفت صانعي السياسات على المستوى الوطني، حيث ركزت على تعزيز المهارات اللازمة لوضع الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الفعّالة في مجال جودة الهواء، إلى جانب تقديم أدوات عملية لتخطيط وتنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات في القطاعات الأكثر تأثيراً، ولا سيما تلك التي تمثل مصادر انبعاثات رئيسية وتأثيرها المباشر على الصحة العامة والبيئة.

وتميَّزت فعاليات الاجتماع بمداخلةٍ لممثل الجمهورية العربية السورية، استعرض فيها رؤية شاملةً لواقع إدارة جودة الهواء في سوريا، وشملت عرضاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية المعمول بها، مع تسليط الضوء على أبرز البرامج والمبادرات الجارية في هذا الإطار.

كما قدّم الممثل تحليلاً للفجوات والتحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ما أثرى النقاش وفتح آفاقاً جديدةً للتعاون الإقليمي البنّاء.