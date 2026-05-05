قبوات تبحث مع وفد “هيومن رايتس ووتش” تعزيز التعاون في حقوق الإنسان

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع وفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” برئاسة لما فقيه، سبل تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، بحث آفاق التنسيق المشترك في عدد من القضايا ذات الأولوية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، واللاجئين، والعمال، إضافة إلى تطوير آليات العمل الإنساني والاجتماعي.

وكان وفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” التقى قبل يومين مع وزير العدل مظهر الويس، وبحث معه عدداً من القضايا الحقوقية، وسبُل تعزيز التعاون في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.