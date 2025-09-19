سوريا تشارك في اجتماعات “الاتحاد من أجل المتوسط” في برشلونة

دمشق-سانا

شارك وفد سوريا برئاسة مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين محمد براء شكري، في اجتماعات كبار المسؤولين للدول الأعضاء في “الاتحاد من أجل المتوسط”، التي انعقدت اليوم في مقر الاتحاد بمدينة برشلونة، ضمن التحضيرات للاجتماع الوزاري المرتقب نهاية تشرين الثاني المقبل بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة.

وأكد شكري خلال جلسة الحوار السياسي، أن سوريا بعد انتصار ثورة شعبها تتطلع إلى التنمية والسلام، محذراً من استمرار بعض الأطراف في انتهاك السيادة السورية وتجاهل القرارات الدولية، داعياً إلى التعاون الإقليمي بروح القانون الدولي.

وفي جلسات النقاش التقني شدد رئيس الوفد، على استعداد سوريا للانخراط في جهود إصلاح الاتحاد وتعزيز التنسيق الجماعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات العمل وتوحيد الرؤى حول الأمن الجماعي في المتوسط.

كما دعا إلى دعم مشاريع تنموية خاصة بسوريا، وتعزيز التواصل المباشر بين الجانب السوري والأمانة العامة للاتحاد؛ بما يضمن تنفيذ المبادرات وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة بعيداً عن أي وساطات أو أطراف ثالثة.

