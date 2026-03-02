مباحثات سورية أذربيجانية لتعزيز التعاون في مجال التعليم المهني

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم المهني، والتقني بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، آليات البدء بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الثلاثية الموقعة في المملكة المغربية مع وزارة العلم والتعليم في جمهورية أذربيجان، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، بهدف دعم البنية التحتية التعليمية في سوريا، من خلال إعادة تأهيل 100 مدرسة، وبناء 10 مدارس جديدة وفق معايير حديثة، بميزانية تبلغ 30 مليون دولار.

وأكد وزير التربية أهمية دعم وتطوير التعليم المهني والتقني في سوريا، لافتاً إلى ضرورة تفعيل برامج التعليم المهني لتزويد الشباب السوري بالمهارات الفنية الضرورية التي تلبي احتياجات السوق المحلية.

من جانبه، عبر القائم بأعمال السفارة الأذربيجانية عن دعم بلاده لمبادرات التعليم المهني والتقني في سوريا إضافة إلى تقديم الخبرات في هذا المجال، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي في سوريا.

ويأتي هذا اللقاء في اطار سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم المهني، بما يساهم في بناء كفاءات شبابية قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.

وكانت وزارة التربية والتعليم وقعت في الـ 17 من شباط الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية مع وزارة العلم والتعليم في جمهورية أذربيجان، و منظمة “الإيسيسكو”، بهدف دعم البنية التحتية التعليمية في سوريا، في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.