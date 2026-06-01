أردوغان: التعاون الطاقي بين تركيا وأذربيجان صائب وتزويد سوريا بالغاز يعزّز التنمية والأمن

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات التي تشهدها المنطقة تؤكد صواب الخطوات التي اتخذتها تركيا وأذربيجان في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن مبادرة البلدين المشتركة لإمداد سوريا بالغاز تسهم في تنميتها، وتعزيز الأمن الإقليمي.

ونقلت وكالة” الأناضول” عن أردوغان قوله في رسالة وجهها اليوم الإثنين إلى المشاركين في افتتاح “أسبوع باكو للطاقة” المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وتلاها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار: “إنّ البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع عملاقة كان يُنظر إليها في السابق على أنها مجرد أحلام بالنسبة للمنطقة”، مشيراً إلى مشاريع خطوط الأنابيب التي أُنجزت بالتعاون بين تركيا وأذربيجان وبمساهمة جورجيا، ومنها خط أنابيب “باكو-تبليسي-جيهان” وخط أنابيب “باكو-تبليسي-أرضروم”، وخط أنابيب الغاز العابر للأناضول “تاناب”.

ولفت إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون في مجال تصدير غاز تركمانستان عبر أذربيجان وتركيا، مشيراً إلى تزايد استخدام “خط باكو-تبليسي-جيهان” في نقل الموارد الطبيعية القادمة من كازاخستان إلى الأسواق الغربية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تتبنى رؤية تقوم على تحقيق الكفاءة، واحترام البيئة في جميع مجالات الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والخضراء، مبيناً أن “تركيا مصممة على أن تكون من الدول الرائدة والنموذجية في العمل المناخي العالمي من خلال استضافة قمة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31) في ولاية أنطاليا خلال الفترة من الـ 9 إلى الـ 20 من تشرين الثاني المقبل”.

وفي الـ 12 من تموز الماضي وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في مجالات الطاقة، وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا، وبدأت المرحلة الأولى من المشروع في آب الماضي، بتمويل قطري، وتتضمن توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، تُخصص لاستخدامها في تشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز.