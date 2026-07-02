الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري… حسم اللقب معلق بين ملعب الحمدانية بحلب والبلدي في إدلب

محافظات-سانا



تتجه أنظار جماهير ومتابعي كرة القدم السورية غداً الجمعة إلى منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتي تشهد ذروة الإثارة والتشويق لحسم هوية بطل النسخة الحالية، في ظل صراع محتدم وفارق النقطة الواحدة الذي يفصل بين المتصدر أهلي حلب ومطارده المباشر حمص الفداء.



ويدخل نادي أهلي حلب الجولة الأخيرة وهو يتربع على عرش الصدارة برصيد 70 نقطة، متطلعاً للاحتفاظ بلقبه وتحقيق الفوز الذي يضمن له التتويج رسمياً دون النظر لنتيجة ملاحقه، وسيكون ملعب الحمدانية بحلب مسرحاً للمواجهة الجماهيرية الكبرى التي تجمع الأهلي مع ضيفه فريق الجيش (صاحب المركز الثامن بـ 41 نقطة).



ويسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والقوة الهجومية الضاربة للفريق، إذ سجل الأهلي رقماً قياسياً هذا الموسم بوصوله إلى 81 هدفاً، يقودهم متصدر هدافي الدوري المهاجم الكاميروني إيمانويل ماهوب برصيد 26 هدفاً.



وعلى المقلب الآخر، يتمسك وصيف الترتيب حمص الفداء بآماله التاريخية لتحقيق اللقب الأول في تاريخه، متسلحاً برصيده البالغ 69 نقطة، وسيحل حمص الفداء ضيفاً على فريق خان شيخون (صاحب المركز الـ 14 برصيد 23 نقطة) في اللقاء الذي يقام على الملعب البلدي بإدلب، حيث يبحث الوصيف عن نقاط المباراة الثلاث كاملة، مع ترقب تعثر أهلي حلب بالتعادل أو الخسارة أمام الجيش لخطف درع الدوري في الأمتار الأخيرة.



وفي مباريات أخرى تسعى فيها الفرق لتحسين مواقعها في جدول الترتيب، يستضيف الشعلة فريق الوحدة على أرض الملعب البلدي بمدينة درعا، بينما يلتقي تشرين وجبلة في “ديربي ساحلي” على أرض الملعب البلدي باللاذقية، ويستضيف الطليعة منافسه حطين على أرض الملعب البلدي في حماة، وتنطلق هذه المواجهات عند الساعة الخامسة عصراً، باستثناء مباراتي حسم اللقب اللتين تنطلقان عند الساعة السادسة مساءً.



وتُستكمل بقية مباريات الجولة الأخيرة يوم السبت القادم عند الساعة الخامسة عصراً، حيث يلتقي الكرامة مع أمية على أرض الملعب البلدي في حمص، والشرطة مع الحرية على أرض ملعب الجلاء بدمشق، وتختتم الجولة بلقاء دمشق الأهلي مع الفتوة على أرض ملعب الفيحاء بدمشق.