مخيم «الانطلاقة» يختتم فعالياته بمشاركة 100 شاب في اللاذقية

اللاذقية-سانا



اختتمت في المدينة الرياضية باللاذقية، اليوم الخميس، فعاليات مخيم «الانطلاقة» للفئة الثانوية، بمشاركة نحو 100 شاب، بعد أربعة أيام من الأنشطة الفكرية والمهارية والرياضية والترفيهية، بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز العمل الجماعي وروح المبادرة وتحمل المسؤولية.

أنشطة لتنمية مهارات الشباب

وأوضح مدير شؤون الشباب في سوريا علي حلاق في تصريح لـ سانا، أن المخيم جاء لاستثمار أوقات اليافعين وتطوير مهاراتهم، ومساعدتهم على اختيار مسارات إيجابية وفاعلة، في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل المفاهيم والقيم.



وبيّن حلاق، أن البرنامج اعتمد 4 مسارات أساسية، مستفيداً من تجارب تدريبية عالمية وخبرات الجهات المعنية بالشباب والرياضة، بهدف تعزيز روح المبادرة والانتقال إلى العمل والمساهمة في بناء المجتمع.



من جهته، أشار مدير المكتب التنفيذي للرياضة في محافظة اللاذقية خالد أبو علي في تصريح مماثل، إلى تركيز الأنشطة على تعزيز القيم والمبادئ والعمل الجماعي، معرباً عن الأمل بتوسيع التجربة وإقامة مخيمات مماثلة على مستوى سوريا.



وعبّر المشارك أحمد مشنتف عن إيجابية تجربته في المخيم، مبيناً أنه اكتسب مهارات في تحمل المسؤولية واكتشف قدرات لديه لم يكن يعرفها سابقاً.



ويأتي مخيم «الانطلاقة» ضمن برامج شؤون الشباب الموجهة للفئة الثانوية، لتنمية مهارات المشاركين وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.



