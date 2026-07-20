بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة تنطلق الجمعة المقبل في الديماس

دمشق-سانا
تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات بطولة العرض الوطني الحادي عشر لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي تقيمها الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع نادي الفروسية المركزي في الديماس.
وتكتسب النسخة الحادية عشرة أهمية خاصة، لكونها الأولى بعد التحرير، في تأكيد على مكانة سوريا بوصفها موطناً أصيلاً للخيل العربية وحاضنة لإرثها التاريخي العريق.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين مجموعة من أجمل الجياد العربية الأصيلة، ضمن فئات المهرات والأمهر والأفراس والفحول، إذ تتنافس كل فئة في مسابقة مستقلة بإشراف لجنة تحكيم دولية معتمدة.
وتعتمد عملية التقييم على معايير الجمال والتناسق والقوة والرشاقة، إضافة إلى الحركة والهيبة والصفات المميزة للسلالة العربية الأصيلة، مع مراعاة الفئات العمرية للخيول المشاركة.
وقال رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد، في تصريح لـ سانا: إن الفترة الماضية شهدت تحضيرات مكثفة لاستضافة البطولة بصورة لائقة، شملت إعادة تأهيل ملعب المنافسات وتجهيز مرافقه المختلفة.
وأوضح أبو زيد أن البطولة لا تقتصر على كونها منافسة رياضية، بل تمثل تظاهرة مهمة لمربي الخيول العربية الأصيلة، تتيح لهم إبراز نتاج جهودهم والسلالات النادرة التي حافظوا عليها وطوروا تربيتها.
وأشار إلى أن تنظيم البطولة يحمل رسالة تؤكد أن الخيل العربية في سوريا لا تزال في موطنها الأصيل، وأن المربين السوريين مستمرون في الحفاظ على هذا الإرث المتوارث جيلاً بعد جيل.
ووفق تعميم صادر عن الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، تقام البطولة وفق المعايير الدولية للمنظمة الأوروبية لمؤتمرات الخيل العربية «الإيكاهو»، بما يضمن النزاهة والاحترافية، مع اشتراط تحصين الخيول المشاركة ضد الأمراض السارية والمعدية.