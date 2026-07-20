بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة تنطلق الجمعة المقبل في الديماس

دمشق-سانا‏

تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات بطولة العرض الوطني الحادي عشر لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي تقيمها الجمعية ‏السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع نادي الفروسية المركزي في الديماس‎.‎

وتكتسب النسخة الحادية عشرة أهمية خاصة، لكونها الأولى بعد التحرير، في تأكيد على مكانة سوريا بوصفها موطناً أصيلاً ‏للخيل العربية وحاضنة لإرثها التاريخي العريق.‏

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين مجموعة من أجمل الجياد العربية الأصيلة، ضمن فئات المهرات والأمهر ‏والأفراس والفحول، إذ تتنافس كل فئة في مسابقة مستقلة بإشراف لجنة تحكيم دولية معتمدة.‏

وتعتمد عملية التقييم على معايير الجمال والتناسق والقوة والرشاقة، إضافة إلى الحركة والهيبة والصفات المميزة للسلالة ‏العربية الأصيلة، مع مراعاة الفئات العمرية للخيول المشاركة.‏

وقال رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد، في تصريح لـ سانا: إن الفترة الماضية شهدت تحضيرات مكثفة لاستضافة البطولة ‏بصورة لائقة، شملت إعادة تأهيل ملعب المنافسات وتجهيز مرافقه المختلفة.‏

وأوضح أبو زيد أن البطولة لا تقتصر على كونها منافسة رياضية، بل تمثل تظاهرة مهمة لمربي الخيول العربية الأصيلة، ‏تتيح لهم إبراز نتاج جهودهم والسلالات النادرة التي حافظوا عليها وطوروا تربيتها.‏

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وأشار إلى أن تنظيم البطولة يحمل رسالة تؤكد أن الخيل العربية في سوريا لا تزال في موطنها الأصيل، وأن المربين ‏السوريين مستمرون في الحفاظ على هذا الإرث المتوارث جيلاً بعد جيل.‏

ووفق تعميم صادر عن الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، تقام البطولة وفق المعايير الدولية للمنظمة الأوروبية ‏لمؤتمرات الخيل العربية «الإيكاهو»، بما يضمن النزاهة والاحترافية، مع اشتراط تحصين الخيول المشاركة ضد الأمراض ‏السارية والمعدية.‏