منتخب سوريا للشباب يتعادل مع نظيره العماني ودياً بهدف لمثله

مسقط-سانا

تعادل منتخب سوريا للشباب بكرة القدم تحت 20 عاماً مع نظيره العماني بهدف لكل ‏منهما في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس في سلطنة عُمان، ضمن تحضيرات ‏المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.‏

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وشهدت المباراة تحسناً نسبياً في أداء منتخب سوريا مقارنة بمباراتيه السابقتين أمام ‏البحرين، إلا أن الفريق لا يزال يعاني ضعف التركيز في الجانب الهجومي وإنهاء ‏الفرص، إلى جانب بعض الأخطاء الدفاعية وسوء التمركز.‏

ويخوض المنتخب معسكراً تدريبياً في سلطنة عُمان، تتخلله مباراة ودية ثانية مع المنتخب ‏العماني في الـ16 من آب الجاري.‏

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وكان منتخب سوريا خاض قبل توجهه إلى عُمان معسكراً تدريبياً في البحرين، لعب ‏خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني المضيف، خسرهما بالنتيجة ذاتها بهدف ‏دون رد.‏

ويستعد المنتخب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب، حيث سيواجه منتخبات ‏أوزبكستان والهند وبنغلاديش.‏