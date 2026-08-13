منتخب سوريا للشباب يتعادل مع نظيره العماني ودياً بهدف لمثله

مسقط-سانا
تعادل منتخب سوريا للشباب بكرة القدم تحت 20 عاماً مع نظيره العماني بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس في سلطنة عُمان، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وشهدت المباراة تحسناً نسبياً في أداء منتخب سوريا مقارنة بمباراتيه السابقتين أمام البحرين، إلا أن الفريق لا يزال يعاني ضعف التركيز في الجانب الهجومي وإنهاء الفرص، إلى جانب بعض الأخطاء الدفاعية وسوء التمركز.
ويخوض المنتخب معسكراً تدريبياً في سلطنة عُمان، تتخلله مباراة ودية ثانية مع المنتخب العماني في الـ16 من آب الجاري.
وكان منتخب سوريا خاض قبل توجهه إلى عُمان معسكراً تدريبياً في البحرين، لعب خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني المضيف، خسرهما بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.
ويستعد المنتخب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب، حيث سيواجه منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلاديش.