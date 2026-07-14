اختتام تجارب انتقاء لاعبي مركز دمشق للمبارزة استعداداً للاستحقاقات ‏الخارجية

photo 2026 07 14 12 25 21 اختتام تجارب انتقاء لاعبي مركز دمشق للمبارزة استعداداً للاستحقاقات ‏الخارجية

دمشق-سانا ‏

اختتمت أمس الإثنين تجارب انتقاء لاعبي مركز دمشق للمبارزة بمشاركة ‏نخبة متميزة من اللاعبين واللاعبات ومن مختلف الفئات العمرية، وذلك في ‏صالة الياسمين الرياضية بدمشق.‏

وأسفرت منافسات سلاح السابر لفئة الإناث تحت 15 عاماً عن فوز حنين ‏كنعان بالمركز الأول تلتها ميرا البكر في المركز الثاني وسلسبيلا الجبان في ‏المركز الثالث، بينما أحرزت شام الملاح المركز الأول في منافسات الإناث ‏تحت 17 عاماً وجاءت جنة موصللي ثانية. ‏

وفي منافسات سلاح الإيبيه لفئة الذكور تحت 17 عاماً نال أسامة الجبان ‏المركز الأول، وحل جعفر ملحم ثانياً وتقاسم آسر ملحم وطارق الحلبي ‏المركز الثالث، بينما أحرزت ليان الجندي المركز الأول في منافسات الإيبيه ‏للإناث تحت 20 عاماً تلتها سالي الجندي وجاءت ليان الملاح وشهد الحلبي ‏في المركز الثالث. ‏

أما في منافسات سلاح الفلوريه للإناث تحت 17 عاماً فقد توجت سالي ‏الجندي بالمركز الأول وحلت شام مظلوم في المركز الثاني.‏

وتأتي هذه التجارب في إطار تقييم مستوى اللاعبين وانتقاء المتميزين لتمثيل ‏المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية القادمة.‏

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