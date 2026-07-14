اختتام تجارب انتقاء لاعبي مركز دمشق للمبارزة استعداداً للاستحقاقات ‏الخارجية

دمشق-سانا
اختتمت أمس الإثنين تجارب انتقاء لاعبي مركز دمشق للمبارزة بمشاركة نخبة متميزة من اللاعبين واللاعبات ومن مختلف الفئات العمرية، وذلك في صالة الياسمين الرياضية بدمشق.
وأسفرت منافسات سلاح السابر لفئة الإناث تحت 15 عاماً عن فوز حنين كنعان بالمركز الأول تلتها ميرا البكر في المركز الثاني وسلسبيلا الجبان في المركز الثالث، بينما أحرزت شام الملاح المركز الأول في منافسات الإناث تحت 17 عاماً وجاءت جنة موصللي ثانية.
وفي منافسات سلاح الإيبيه لفئة الذكور تحت 17 عاماً نال أسامة الجبان المركز الأول، وحل جعفر ملحم ثانياً وتقاسم آسر ملحم وطارق الحلبي المركز الثالث، بينما أحرزت ليان الجندي المركز الأول في منافسات الإيبيه للإناث تحت 20 عاماً تلتها سالي الجندي وجاءت ليان الملاح وشهد الحلبي في المركز الثالث.
أما في منافسات سلاح الفلوريه للإناث تحت 17 عاماً فقد توجت سالي الجندي بالمركز الأول وحلت شام مظلوم في المركز الثاني.
وتأتي هذه التجارب في إطار تقييم مستوى اللاعبين وانتقاء المتميزين لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية القادمة.