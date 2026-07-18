بمشاركة نحو 70 لاعباً.. اختتام بطولة الجمهورية للملاكمة للأشبال في طرطوس

طرطوس-سانا



اختُتمت اليوم السبت في الحديقة المركزية بمدينة طرطوس، منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة للأشبال، بمشاركة نحو 70 لاعباً من مختلف المحافظات، وذلك بهدف انتقاء عناصر منتخب سوريا الوطني للأشبال استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات والبطولات الخارجية.

وفي تصريح لـ سانا، قال مدير الرياضة والشباب في طرطوس، معاوية حمامي: “إن البطولة جاءت ضمن فعاليات موسم طرطوس السياحي 2026، وأُقيمت للمرة الأولى في الهواء الطلق داخل الحديقة المركزية، بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات”، موضحاً أن اللجان الفنية تتابع المنافسات لاكتشاف المواهب وانتقاء أفضل اللاعبين لتمثيل المحافظة في البطولات المقبلة.





من جانبه، أشار رئيس اللجنة الفنية للملاكمة في طرطوس، ميسر سعد، إلى أن البطولة شهدت مشاركة جيدة ومستويات فنية مميزة، برز خلالها عدد من الوجوه الواعدة، مؤكداً أن لاعبي المحافظة خضعوا لمعسكر تدريبي مغلق استمر نحو شهرين قبل البطولة، جرى خلاله اختيار أفضل العناصر لتمثيل طرطوس في بطولة الجمهورية.



وأضاف سعد: إن الهدف الأساسي يتمثل في اختيار اللاعبين الأكفأ والأكثر تميزاً لتمثيل سوريا في المشاركات الخارجية، إلى جانب مواصلة إقامة المعسكرات التدريبية، وتشجيع أندية الريف على ممارسة رياضة الملاكمة.

بدوره، أكد المدرب مازن أسعد أن البطولة تشهد تطوراً مستمراً من حيث المستوى الفني والتنظيمي، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً قوياً يعكس حجم الجهد المبذول في إعدادهم.





أما اللاعب عصام علاء صبح، البالغ عمره 13 عاماً، والذي أحرز المركز الأول في وزن 35 كغ، فأوضح أنه بدأ استعداداته للبطولة من خلال تدريبات يومية صباحية ومسائية، معرباً عن طموحه في إحراز بطولة العرب مستقبلاً.



وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الموسم السياحي 2026 في طرطوس، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز حضور الفعاليات الرياضية والشبابية في المحافظة.