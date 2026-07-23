انطلاق العرض الوطني لجمال الخيول العربية غداً في الديماس



دمشق-سانا



تنطلق غداً بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة في ملعب النخبة الدولي بنادي الفروسية المركزي في الديماس بريف دمشق، وسط مشاركة واسعة تعكس حضور الجواد العربي وأصالته في المشهد الرياضي المحلي.

وتقام البطولة بتنظيم من الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع وزارة الزراعة ونادي الفروسية المركزي، بمشاركة نخبة من مربي الخيول في سوريا.





وتمتد البطولة على مدار ثلاثة أيام، تتوزع خلالها المنافسات على 19 فئة تُبرز أدق تفاصيل الجمال والنسب الأصيل الذي يميز الخيل العربية الضاربة جذورها في التاريخ.



ويشارك في الحدث نحو 170 جواداً ضمن تقسيم فني يعكس خصوصية السلالات واختلاف فئاتها العمرية، حيث خُصص اليومان الأول والثاني للخيول السورية الصافية، فيما خُصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة.

وفي اليوم الأول يشارك 52 جواداً، موزعة على 6 فئات تتوج ببطولتين للجمال، بينما يتنافس 36 جواداً في اليوم الثاني ضمن 4 فئات تُختتم ببطولتين للجمال أيضاً، أما اليوم الثالث فيشهد مشاركة 81 جواداً ضمن 9 فئات تتنافس في نهايتها على 4 بطولات كبرى.







وتعدّ هذه البطولة الأولى لبطولات الجمال بعد التحرير، وقد جرى التحضير لها بالصورة المثلى نظراً لأهمية ومكانة الخيول العربية السورية التي تُعد من أندر السلالات العربية حفظاً عبر العقود، لتأتي هذه التظاهرة الرياضية تأكيداً على استمرار رعاية موروث الفروسية العريق.



ويشرف على تحكيم المنافسات طاقم دولي من سوريا والمغرب وإيطاليا والكويت وبلجيكا وسلطنة عمان ومصر، حيث تُقام البطولة وفق معايير المنظمة الأوروبية للخيول العربية الأصيلة (إيكاهو).