لاعب منتخب سوريا للشطرنج فواز عقيلي يحرز فضية البطولة العربية بمصر

القاهرة-سانا

أحرز لاعب منتخب سوريا للشطرنج فواز عقيلي اليوم الثلاثاء، الميدالية الفضية في منافسات البطولة العربية للناشئين والشباب والتي تقام منافساتها في مصر.

وجاء فوز عقيلي بالميدالية الفضية في منافسات الفردي للشطرنج الطويل، ضمن منافسات اليوم الأخير للبطولة، ليضيف ميدالية ثانية لرصيد منتخبنا في البطولة.

وكان منتخب سوريا أحرز ميداليته الأولى في البطولة عبر اللاعب سعد طالوستان، الذي نال الميدالية البرونزية في منافسات الشطرنج الخاطف.

وشهدت البطولة مشاركة 350 لاعباً ولاعبة مثلوا 16 دولة، توج في ختامها المنتخب المصري بالمركز الأول.