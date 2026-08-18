سوريا ومصر تبحثان التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية‎ ‎

القاهرة-سانا‌‎ ‎

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق اليوم الإثنين، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، ‏وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية راندة المنشاوي، بحضور رئيس البعثة السورية في مصر السفير يحيى دياب ‏والوفدين المعنيين من الجانبين.‏

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية، وتبادل الخبرات في ‏مجالات إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والإسكان، وإدارة الأراضي والمرافق والبنى التحتية.‏

كما زار الوزير عبد الرزاق مقر صندوق التنمية الحضرية في مصر، والتقى رئيس مجلس إدارة الصندوق ومساعد وزيرة الإسكان ‏والمرافق والمجتمعات العمرانية خالد صديق.‏

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آليات تطوير التعاون الفني المباشر، ‏وفتح قنوات تعاون مؤسساتية لتفعيل جهود إعادة الإعمار والتعافي في ‏سوريا‎. ‎

واطلع الوزير والوفد المرافق على تجربة الصندوق في معالجة وتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، وإعادة تأهيل المناطق ‏الحضرية المتدهورة وتطوير عواصم المحافظات، وإدارة الأصول العقارية وإعادة إحياء المناطق، بما يحقق تنمية حضرية متكاملة ‏ومستدامة.‏

وأكد الوزير عبد الرزاق أهمية هذه التجربة بالنسبة لسوريا في ضوء حجم الدمار والتحديات التي خلفتها الحرب، ووجود ‏مناطق واسعة ‏تتطلب تدخلات تتجاوز إعادة البناء التقليدية، نحو إعادة تأهيل النسيج الحضري، وإعادة الحياة الاقتصادية ‏والاجتماعية إلى المدن ‏والأحياء‎.‎

ولفت الوزير عبد الرزاق، إلى أن رؤية إعادة الإعمار في سوريا لا تقتصر على بناء الحجر فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة الإنسان ‌‏والحياة إلى المكان، وحماية حقوق السكان، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة بيئة توفر مقومات الاستقرار والعمل والتنمية‎. ‎

*من جانبه، استعرض صديق آليات عمل الصندوق ومراحل تطور تجربته، والمنهجيات المتبعة في تحديد المناطق ‏المستهدفة ووضع ‏أولويات التدخل، وآليات التعامل مع السكان وأصحاب الحقوق، إضافة إلى نماذج التمويل وإدارة الأصول ‏وضمان استدامة المشروعات ‏بعد تنفيذها.

وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات بين الفرق الفنية في البلدين، ودراسة إمكانية الاستفادة من نماذج عمل الصندوق في إعداد ‌‏برامج ومشروعات تتلاءم مع طبيعة المناطق المتضررة في سورية، وخصوصيتها القانونية والاجتماعية والعمرانية‎.‎

وتأتي الزيارة في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لدعم التنمية العمرانية وإعادة الإعمار في سوريا من خلال الاطلاع على التجارب التنموية المختلفة والاستفادة من التجارب الإقليمية في معالجة وتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية.‏