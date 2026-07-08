اللاعب السوري شادي قباني يستعد للمشاركة ببطولة ‏PFL MENA‏ الاحترافية ‏للفنون ‏القتالية‏

الرياض-سانا

يتحضر اللاعب السوري شادي قباني للمشاركة ببطولة ‏PFL MENA‏ الاحترافية ‌‏للفنون القتالية المختلطة المقررة بعد غد الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، ‌‏ليكون أول سوري يشارك في هذه البطولة الإقليمية التابعة لرابطة المقاتلين ‌‏المحترفين.‏

وقال قباني في تصريح لـ سانا إنّ مشاركته في البطولة تمثل لحظة فخر كبيرة له ‌‏وللرياضة السورية، ولا سيما أنه أول سوري يشارك في بطولة ‏PFL MENA‏ ‏مؤكداً ‏أن هدفه هو تقديم صورة مشرفة عن الرياضي السوري وإثبات أن المواهب ‌‏السورية قادرة على المنافسة في أكبر المحافل.‏

وأوضح قباني أن رحلة التحضير لم تكن سهلة، فقد واجهت العديد من التحديات، ‌‏لكن الإصرار والرغبة في تمثيل سوريا كانا الدافع الأكبر للاستمرار، مبيناً أن هذه ‌‏المشاركة يمكن أن تكون خطوة مهمة لفتح الباب أمام المزيد من المواهب السورية ‌‏للوصول إلى البطولات العالمية. ‏

وتنطلق بطولة ‏PFL MENA‏ في العاصمة السعودية الرياض غداً الخميس، بإقامة ‌‏المؤتمر الصحفي الرسمي ومراسم قياس الأوزان، تمهيداً لانطلاق المنافسات بعد ‌‏غد الجمعة، بمشاركة مقاتلين من السعودية وسوريا ومصر والمغرب والجزائر ‌‏والعراق وفلسطين ولبنان والأردن.‏