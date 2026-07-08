اللاعب السوري شادي قباني يستعد للمشاركة ببطولة ‏PFL MENA‏ الاحترافية ‏للفنون ‏القتالية‏

الرياض-سانا
يتحضر اللاعب السوري شادي قباني للمشاركة ببطولة PFL MENA الاحترافية للفنون القتالية المختلطة المقررة بعد غد الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، ليكون أول سوري يشارك في هذه البطولة الإقليمية التابعة لرابطة المقاتلين المحترفين.
وقال قباني في تصريح لـ سانا إنّ مشاركته في البطولة تمثل لحظة فخر كبيرة له وللرياضة السورية، ولا سيما أنه أول سوري يشارك في بطولة PFL MENA مؤكداً أن هدفه هو تقديم صورة مشرفة عن الرياضي السوري وإثبات أن المواهب السورية قادرة على المنافسة في أكبر المحافل.
وأوضح قباني أن رحلة التحضير لم تكن سهلة، فقد واجهت العديد من التحديات، لكن الإصرار والرغبة في تمثيل سوريا كانا الدافع الأكبر للاستمرار، مبيناً أن هذه المشاركة يمكن أن تكون خطوة مهمة لفتح الباب أمام المزيد من المواهب السورية للوصول إلى البطولات العالمية.
وتنطلق بطولة PFL MENA في العاصمة السعودية الرياض غداً الخميس، بإقامة المؤتمر الصحفي الرسمي ومراسم قياس الأوزان، تمهيداً لانطلاق المنافسات بعد غد الجمعة، بمشاركة مقاتلين من السعودية وسوريا ومصر والمغرب والجزائر والعراق وفلسطين ولبنان والأردن.