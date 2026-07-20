إعلان نتائج انتخابات لجنتي البارالمبية في ريف دمشق والقنيطرة

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية نتائج انتخابات لجنتيها الفرعيتين في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة، في إطار ‏تعزيز العمل المؤسسي، ودعم مسيرة الرياضة البارالمبية في المحافظات.‏

وأسفرت انتخابات لجنة ريف دمشق عن فوز مصطفى حوا العيسى برئاسة اللجنة، وماهر عباس بأمانة السر، وعضوية كل ‏من إيمان حاج عبيد وهبة الفرج وماجد الحسن.‏

وفي محافظة القنيطرة، فازت فاطمة السريع برئاسة اللجنة، ويحيى متعب بأمانة السر، وعضوية كل من أمينة شحبر وتميم ‏قبلان وأبي شغل.‏

وجرت العملية الانتخابية في أجواء تنظيمية اتسمت بالشفافية والتعاون، بحضور أعضاء الهيئة التأسيسية للجنة البارالمبية ‏الوطنية السورية، ورؤساء وأعضاء مديريات الرياضة والشباب في المحافظتين.‏

وهنأت اللجنة البارالمبية الوطنية الكوادر الفائزة، متمنية لها التوفيق في أداء مهامها والعمل بروح الفريق للارتقاء بالرياضة ‏البارالمبية، وخدمة الرياضيين من ذوي الإعاقة في المحافظتين وعلى مستوى سوريا.‏