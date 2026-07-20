إعلان نتائج انتخابات لجنتي البارالمبية في ريف دمشق والقنيطرة

دمشق-سانا
أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية نتائج انتخابات لجنتيها الفرعيتين في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي، ودعم مسيرة الرياضة البارالمبية في المحافظات.
وأسفرت انتخابات لجنة ريف دمشق عن فوز مصطفى حوا العيسى برئاسة اللجنة، وماهر عباس بأمانة السر، وعضوية كل من إيمان حاج عبيد وهبة الفرج وماجد الحسن.
وفي محافظة القنيطرة، فازت فاطمة السريع برئاسة اللجنة، ويحيى متعب بأمانة السر، وعضوية كل من أمينة شحبر وتميم قبلان وأبي شغل.
وجرت العملية الانتخابية في أجواء تنظيمية اتسمت بالشفافية والتعاون، بحضور أعضاء الهيئة التأسيسية للجنة البارالمبية الوطنية السورية، ورؤساء وأعضاء مديريات الرياضة والشباب في المحافظتين.
وهنأت اللجنة البارالمبية الوطنية الكوادر الفائزة، متمنية لها التوفيق في أداء مهامها والعمل بروح الفريق للارتقاء بالرياضة البارالمبية، وخدمة الرياضيين من ذوي الإعاقة في المحافظتين وعلى مستوى سوريا.