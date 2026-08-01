منتخب سوريا للشطرنج يحقق فوزاً في بطولة العرب للناشئين والشباب

القاهرة-سانا

حقق منتخب سوريا للشطرنج فوزاً واحداً في منافسات الجولة الخامسة من بطولة العرب الفردية للناشئين والشباب 2026، المقامة في جمهورية مصر العربية.

وجاء الفوز عن طريق اللاعب فواز عقيلي الذي تغلب على الإماراتي أحمد حسن رشاد في منافسات فئة 14 سنة (مفتوح).

وفي بقية نتائج لاعبي المنتخب السوري، خسر سعد طالوستان أمام بطل العرب المصري عبد الرحمن سامح في منافسات فئة 12 سنة (مفتوح)، فيما خسرت بيلسان جندل أمام الإماراتية مريم خليفة لقبيسي في منافسات فئة 12 سنة (إناث).

كما خسرت أسيل جندل أمام المصرية مريم فيكتور فايز في منافسات فئة 10 سنوات (إناث).

وتتواصل منافسات البطولة بإقامة الجولة السادسة غداً الأحد.