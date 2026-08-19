منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني في ودية ثانية ‏

بيروت-سانا

يلتقي منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم مع نظيره اللبناني اليوم الأربعاء في مباراة ‏ودية ثانية على ملعب فؤاد شهاب في بيروت عند الساعة التاسعة مساءً، وذلك في ‏إطار معسكره التدريبي الذي يجريه في لبنان تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.‏

وأجرى منتخبنا الوطني أمس الثلاثاء حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية تخللهما ‏اجتماع فني عقده المدير الفني للمنتخب الكابتن معن الراشد مع اللاعبين جرى خلاله ‏استعراض أبرز الملاحظات الفنية والعمل على معالجتها إلى جانب توضيح متطلبات ‏المرحلة المقبلة.‏

وكان منتخب سوريا للناشئين تعادل مع نظيره اللبناني بنتيجة 2-2 في المباراة الودية ‏الأولى التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي على ملعب فؤاد شهاب في بيروت. ‏