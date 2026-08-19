منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني في ودية ثانية ‏

بيروت-سانا
يلتقي منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم مع نظيره اللبناني اليوم الأربعاء في مباراة ودية ثانية على ملعب فؤاد شهاب في بيروت عند الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار معسكره التدريبي الذي يجريه في لبنان تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى منتخبنا الوطني أمس الثلاثاء حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية تخللهما اجتماع فني عقده المدير الفني للمنتخب الكابتن معن الراشد مع اللاعبين جرى خلاله استعراض أبرز الملاحظات الفنية والعمل على معالجتها إلى جانب توضيح متطلبات المرحلة المقبلة.
وكان منتخب سوريا للناشئين تعادل مع نظيره اللبناني بنتيجة 2-2 في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي على ملعب فؤاد شهاب في بيروت.