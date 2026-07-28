فريق سيدات الوحدة يستعد لمنافسات البطولة العربية للسيدات

222 copy فريق سيدات الوحدة يستعد لمنافسات البطولة العربية للسيدات

القاهرة-سانا

يشارك فريق سيدات نادي الوحدة لكرة السلة في منافسات البطولة العربية السابعة والعشرين للأندية التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية خلال الفترة من 3 إلى 12 أيلول المقبل بمشاركة ثمانية أندية عربية.

وتضم البطولة إلى جانب الوحدة السوري أندية سبورتنغ المصري، والشارقة الإماراتي، والفتاة والقرين الكويتيين، والمدينة الليبي، والسطافية وبحرية حسين داي الجزائريين.

ويسعى فريق الوحدة إلى تقديم مستوى فني مميز، وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة التي تعد من أبرز بطولات الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، وتشهد مشاركة نخبة من الفرق العربية المنافسة.

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