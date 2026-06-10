الوحدة المتصدر يواجه الشبيبة في الفيحاء ضمن منافسات الفاينال 6 لدوري كرة السلة

دمشق-سانا

يلتقي ناديا الوحدة والشبيبة مساء اليوم الأربعاء، في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ضمن منافسات إياب الفاينال 6 من الدوري السوري لكرة السلة للرجال.



ويدخل الوحدة المتصدر المواجهة وعينه على تجديد فوزه وتأكيد صدارته المطلقة للترتيب العام، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن، ورغم الفوارق الفنية والرقمية بين الفريقين، فإن اللقاء يحمل طابع الحذر لـ “البرتقالي” الذي عانى الأمرين في لقاء الذهاب قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته بنتيجة (83-74) نقطة.

وفي المقابل، يخوض الشبيبة اللقاء بعد أن ودع حسابات المنافسة رسمياً، الأمر الذي قد يمنح لاعبيه ميزة اللعب دون ضغوط حسابية أو نفسية، والظهور بـ “أريحية” أكبر لتقديم أداء جماعي متحرر ومباغتة المتصدر، مدفوعاً بطموح ترك بصمة إيجابية في الأمتار الأخيرة من البطولة.