الرئيس الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس

طرطوس-سانا

تفقد الرئيس أحمد الشرع عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة ‏أرواد قبالة ساحل طرطوس.‏



وقال الرئيس الشرع في تصريح لقناة الإخبارية السورية اليوم الأحد: إن سوريا عادت للسوريين، وجزيرة أرواد كانت مهملة، ونحن نؤكد بزيارتنا لها ولطرطوس واللاذقية، أن تكون هناك منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري.



وأضاف الرئيس الشرع: هذه أول زيارة لرئيس سوري إلى جزيرة أرواد، وتأكيد منّا بشكل مباشر على اهتمامنا البالغ بإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال هذه الجزيرة العظيمة، واستثمارها على أكمل وجه.



وأكد الرئيس الشرع أن الأيام القادمة ستكون أفضل من السابق، وقال: نحن ذاهبون باتجاه التقدم والازدهار، وستكون هناك فرص عمل كثيرة حسب المشاريع التي اطلعنا عليها ونوجهها للساحل السوري.



ويشارك الرئيس الشرع في احتفالية انطلاق موسم ‏طرطوس السياحي 2026،‏ وذلك على ‏الكورنيش البحري في ‏المدينة.