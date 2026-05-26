نادي “حمص الفداء” يضم المحترف الفرنسي أليون تيو لصفوف سلة الرجال

حمص-سانا
أعلنت إدارة نادي حمص الفداء عن تعاقدها رسمياً مع لاعب الارتكاز الفرنسي “أليون تيو” (Alioune Tew) للانضمام إلى صفوف الفريق الأول بكرة السلة، قادماً من نادي الوحدة الإماراتي، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق لإياب الفاينال 6.
ويشكل التعاقد مع تيو إضافة قوية لخط تكتيك الفريق، حيث يشغل اللاعب المركز (5) تحت السلة، ويتميز ببنية جسدية وقامة فارعة تصل إلى 208 سم، ما يمنحه تفوقاً في الألعاب الهجومية والدفاعية ومتابعة الكرات.
وتظهر الإحصائيات الرسمية للمحترف الفرنسي في محطته الأخيرة مع نادي الوحدة الإماراتي أرقاماً متميزة، حيث بلغ معدل تسجيله 16.7 نقطة في المباراة الواحدة، مع تحقيقه لمعدل متابعات (Rebounds) مرتفع وصل إلى 17 متابعة، إلى جانب 3.7 تمريرات حاسمة، و1.3 قطع للكرة (Steal)، و0.7 اعتراض دفاعي (Block)، وذلك خلال معدل دقائق لعب بلغ 36.6 دقيقة في المباراة.
وعلى مستوى نسب التسديد، حقق تيو معدل نجاح عام في التسجيل من الميدان بلغ 55%، منها 56.4% من تصويبات النقطتين، و50% من خط الرميات الحرة.