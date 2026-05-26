نادي “حمص الفداء” يضم المحترف الفرنسي أليون تيو لصفوف سلة الرجال

حمص-سانا‏

أعلنت إدارة نادي حمص الفداء عن تعاقدها رسمياً مع لاعب الارتكاز ‏الفرنسي “أليون تيو” (‏Alioune Tew‏) للانضمام إلى صفوف الفريق الأول ‏بكرة السلة، قادماً من نادي الوحدة الإماراتي، وذلك في إطار تدعيم صفوف ‏الفريق لإياب الفاينال 6.‏

ويشكل التعاقد مع تيو إضافة قوية لخط تكتيك الفريق، حيث يشغل اللاعب ‏المركز (5) تحت السلة، ويتميز ببنية جسدية وقامة فارعة تصل إلى 208 ‏سم، ما يمنحه تفوقاً في الألعاب الهجومية والدفاعية ومتابعة الكرات.‏

وتظهر الإحصائيات الرسمية للمحترف الفرنسي في محطته الأخيرة مع ‏نادي الوحدة الإماراتي أرقاماً متميزة، حيث بلغ معدل تسجيله 16.7 نقطة في ‏المباراة الواحدة، مع تحقيقه لمعدل متابعات (‏Rebounds‏) مرتفع وصل إلى ‌‏17 متابعة، إلى جانب 3.7 تمريرات حاسمة، و1.3 قطع للكرة (‏Steal‏)، ‏و0.7 اعتراض دفاعي (‏Block‏)، وذلك خلال معدل دقائق لعب بلغ 36.6 ‏دقيقة في المباراة.‏

وعلى مستوى نسب التسديد، حقق تيو معدل نجاح عام في التسجيل من ‏الميدان بلغ 55%، منها 56.4% من تصويبات النقطتين، و50% من خط ‏الرميات الحرة.‏