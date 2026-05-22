الوحدة ينشد حسم الصدارة وحمص الفداء يتطلع للتعويض في “فاينال 6” سلة الرجال

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الأخيرة من ذهاب الدور النهائي (الفاينال 6) لدوري كرة السلة للرجال، بلقاء قمة مرتقب يجمع الوحدة (المتصدر) مع ضيفه حمص الفداء (الوصيف) في صالة الفيحاء بدمشق، في مواجهة تحمل طموحات وحسابات ساخنة لكلا الطرفين.

ويدخل الوحدة المواجهة وعينه على تثبيت تفوقه ومواصلة التحليق في الصدارة، مستفيداً من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها، فضلاً عن امتلاكه مجموعة من لاعبي الخبرة القادرين على حسم المواجهات الكبرى لصالحهم.

في المقابل، يسعى حمص الفداء إلى استعادة توازنه وتصحيح المسار بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين أمام النواعير وأهلي حلب، معولاً على خبرة محترفه الجديد مارسيللو كورية ورغبة لاعبيه في العودة السريعة إلى سكة الانتصارات والعودة إلى الصدارة.

وعلى الرغم من أفضلية الوحدة “على الورق”، فإن حمص الفداء أثبت في أكثر من مناسبة قدرته على قلب المعطيات، ولا سيما أنه نجح خلال منافسات الدوري المنتظم في الرد بقوة على خسارته ذهاباً بنتيجة (66-86)، بتحقيق فوز عريض إياباً وبفارق كبير استقر عند (104-70)، ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة في هذه القمة الجماهيرية المنتظرة.