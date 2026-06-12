الكرامة يلتقي الفتوة في افتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا
تنطلق اليوم الجمعة المرحلة الـ 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم، بلقاء وحيد يجمع الكرامة والفتوة على ملعب الفيحاء بدمشق عند الخامسة عصراً.
وتستكمل الجولة الـ 26 منافساتها غداً السبت بأربعة لقاءات تجمع خان شيخون مع الجيش على الملعب البلدي في إدلب، ودمشق الأهلي مع جبلة على ملعب الجلاء بدمشق، وتشرين مع أمية على الملعب البلدي باللاذقية، والشرطة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق.
وتختتم بعد غد الأحد بثلاثة لقاءات تجمع الطليعة مع الوحدة على الملعب البلدي في حماة، وحمص الفداء مع حطين على ملعب خالد بن الوليد في حمص، وأهلي حلب مع الحرية على ملعب الحمدانية بحلب.
ويتصدر أهلي حلب جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة، يليه حمص الفداء في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ثم الوحدة في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فالكرامة 45 نقطة وحطين 42 والطليعة 38نقطة وتشرين 37 نقطة والجيش 34 نقطة والحرية 31 نقطة والفتوة ودمشق الأهلي بـ27 نقطة لكل منهما، فالشرطة 26نقطة وجبلة 22نقطة وخان شيخون 21 نقطة وأمية 18 نقطة والشعلة 14 نقطة.