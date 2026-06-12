الكرامة يلتقي الفتوة في افتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا‏

تنطلق اليوم الجمعة المرحلة الـ 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم، بلقاء وحيد يجمع الكرامة ‏والفتوة على ملعب الفيحاء بدمشق عند الخامسة عصراً. ‏

وتستكمل الجولة الـ 26 منافساتها غداً السبت بأربعة لقاءات تجمع خان شيخون مع الجيش على ‏الملعب البلدي في إدلب، ودمشق الأهلي مع جبلة على ملعب الجلاء بدمشق، وتشرين مع أمية ‏على الملعب البلدي باللاذقية، والشرطة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق. ‏

وتختتم بعد غد الأحد بثلاثة لقاءات تجمع الطليعة مع الوحدة على الملعب البلدي في حماة، ‏وحمص الفداء مع حطين على ملعب خالد بن الوليد في حمص، وأهلي حلب مع الحرية على ‏ملعب الحمدانية بحلب. ‏

ويتصدر أهلي حلب جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة، يليه حمص الفداء في ‏المركز ‏الثاني برصيد 57 نقطة، ثم الوحدة في المركز الثالث برصيد ‌‏51 نقطة‌،‏ فالكرامة 45 ‏نقطة وحطين 42 والطليعة 38نقطة وتشرين 37 نقطة والجيش 34 نقطة والحرية 31 نقطة ‏والفتوة ودمشق الأهلي بـ27 نقطة لكل منهما، فالشرطة 26نقطة وجبلة 22نقطة وخان شيخون ‌‏21 نقطة وأمية 18 نقطة والشعلة 14 نقطة.‏