قطر ترفض ادعاءات “واشنطن بوست” وتنفي أي تنسيق مع إيران بشأن إنتاج الطاقة

الدوحة-سانا

أعلنت قطر اليوم الجمعة رفضها الادعاءات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حول وجود تنسيق للدوحة مع طهران حول القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة، بهدف التأثير على مسار الأحداث بالمنطقة، مؤكدةً أن هذه الادعاءات باطلة وهدفها تقويض جهود الوساطة لإنهاء الصراع في المنطقة.

وأكد مكتب الإعلام الدولي بقطر في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن ادعاءات “واشنطن بوست” باطلة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مبيناً أن زيف هذه الادعاءات يتضح جلياً بالنظر إلى أن قطر كانت في ذلك الوقت تتصدى لاعتداءات صاروخية إيرانية استهدفت أراضيها، فضلاً عن أن الادعاءات نفسها تستند إلى مواد زائفة وغير موثوقة، مصدرها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الجارية للتوصل لإنهاء الحرب عبر الوساطة، والإضرار بسمعة دولة قطر، والتأثير سلباً على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الدوحة وواشنطن.

وأوضح المكتب أن ادعاء الصحيفة بأن قطر بالغت في تقدير الأضرار بمنشأة “رأس لفان” للغاز الطبيعي المسال أو اختلقتها كذريعة لإغلاقها لا أساس له من الصحة، مبيناً أن قرار إعلان “حالة القوة القاهرة” وتعليق العمليات جاء بناءً على تقييمات أمنية أجرتها القوات المسلحة القطرية، لضمان سلامة الموظفين عقب تعرض البلاد حينها لهجمات صاروخية إيرانية.

وأشار مكتب الإعلام الدولي إلى أن “قطر للطاقة” تتمتع بسمعة راسخة في الالتزام بالشفافية وتقديم الحقائق والابتعاد عن المسائل السياسية، مشدداً على رفض دولة قطر القاطع أي تلميح إلى أن “قطر للطاقة” تعمدت تحريف الأسس التي استندت إليها في تعليق عملياتها أو في إعلان حالة القوة القاهرة، معرباً عن الأسف لأن صحيفة “واشنطن بوست” سمحت بهذه الحالة باستخدامها كمنصة لتمرير حملات التضليل الإعلامي والابتعاد عن معايير الدقة المهنية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب في اتصال هاتفي أمس الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترحيب بلاده بالجهود الرامية إلى حل الخلافات بالمنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكداً دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة.

الدوحة-سانا

أعلنت قطر اليوم الجمعة رفضها الادعاءات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حول وجود تنسيق للدوحة مع طهران حول القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة، بهدف التأثير على مسار الأحداث بالمنطقة، مؤكداً أن هذه الادعاءات باطلة وهدفها تقويض جهود الوساطة لإنهاء الصراع في المنطقة.

وأكد مكتب الإعلام الدولي بقطر في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن ادعاءات “واشنطن بوست” باطلة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مبيناً أن زيف هذه الادعاءات يتضح جلياً بالنظر إلى أن قطر كانت في ذلك الوقت تتصدى لاعتداءات صاروخية إيرانية استهدفت أراضيها، فضلاً عن أن الادعاءات نفسها تستند إلى مواد زائفة وغير موثوقة، مصدرها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الجارية للتوصل لإنهاء الحرب عبر الوساطة، والإضرار بسمعة دولة قطر، والتأثير سلباً على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الدوحة وواشنطن.

وأوضح المكتب أن ادعاء الصحيفة بأن قطر بالغت في تقدير الأضرار بمنشأة “رأس لفان” للغاز الطبيعي المسال أو اختلقتها كذريعة لإغلاقها لا أساس له من الصحة، مبيناً أن قرار إعلان “حالة القوة القاهرة” وتعليق العمليات جاء بناءً على تقييمات أمنية أجرتها القوات المسلحة القطرية، لضمان سلامة الموظفين عقب تعرض البلاد حينها لهجمات صاروخية إيرانية.

وأشار مكتب الإعلام الدولي إلى أن “قطر للطاقة” تتمتع بسمعة راسخة في الالتزام بالشفافية وتقديم الحقائق والابتعاد عن المسائل السياسية، مشدداً على رفض دولة قطر القاطع أي تلميح إلى أن “قطر للطاقة” تعمدت تحريف الأسس التي استندت إليها في تعليق عملياتها أو في إعلان حالة القوة القاهرة، معرباً عن الأسف لأن صحيفة “واشنطن بوست” سمحت بهذه الحالة باستخدامها كمنصة لتمرير حملات التضليل الإعلامي والابتعاد عن معايير الدقة المهنية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب في اتصال هاتفي أمس الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترحيب بلاده بالجهود الرامية إلى حل الخلافات بالمنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكداً دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة.