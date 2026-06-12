استجابة لمطالب الأهالي.. رصد 50 مليون ليرة لإعادة تأهيل طريق أعزاز نيارة بريف حلب الشمالي

حلب-سانا

نظّم أهالي المخيمات والتجمعات السكنية في منطقة نيارة بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاح وتعبيد الطريق الواصل بين مدينة أعزاز وقرية نيارة، والبالغ طوله 4.5 كيلومترات.

ويُعد هذا الطريق شرياناً حيوياً يخدم ما يزيد على 20 ألف نسمة ويتصل بسبعة تجمعات سكنية ومخيمات، حيث يعاني القاطنون هناك صعوبات بالغة في التنقل والوصول إلى المراكز الخدمية والأسواق الأساسية، بسبب الحالة الفنية المزرية للطريق وانتشار الحفر الكبيرة.

معاناة خدمية وإنسانية

وفي لقاءات مع مراسل سانا، أكد المواطنون الأهمية الملحّة لإصلاح المحور الطرقي؛ حيث أوضح أحمد عساف من سكان قرية نيارة أن المعاناة مستمرة منذ سنوات طويلة، مبيناً أن قطع المسافة القصيرة بات يستغرق نصف ساعة كاملة نتيجة وعورة الطريق.

وأضاف عساف: إن الطريق يفتقر ‏للخدمات الأساسية كالنقاط الطبية والمدارس الثانوية، ما يضطر الأهالي والطلاب للتوجه إلى أعزاز يومياً لقضاء حوائجهم المعيشية، مشيراً إلى الاضطرار صيفاً لسلوك طرق ترابية بديلة بين الأراضي الزراعية لتفادي الحفر.

من جانبه، أشار إسماعيل درويش من تجمع “ملهم” السكني إلى الأبعاد الإنسانية للمشكلة وقال: “هذا الطريق يربط سبعة تجمعات سكنية ومخيمات رئيسية، ووضعه الراهن يشكل عائقاً حقيقياً أمام دخول آليات الطوارئ كسيارات الإسعاف والإطفاء”، مؤكداً أن إعادة تأهيله أصبحت ضرورة قصوى لإنقاذ الحالات الإسعافية وتسهيل حركة آليات المواطنين.

وفي السياق ذاته، دعا الشيخ شكري الجمعة إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد في قرية نيارة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الإدارية والخدمية تجاه القاطنين في المخيمات والتجمعات السكنية، لافتاً إلى أن “تعبيد الطريق وتزفيته يمثلان حاجة ماسة وضرورة ملحة للحفاظ على مصالح الناس وأمن حركتهم اليومية”.

خطة شاملة وتأهيل متكامل

ورداً على مطالب الأهالي، أكد المهندس علوان الصَّوَرَة، رئيس إدارة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بمحافظة حلب، أن المحور الطرقي يحظى بمتابعة مباشرة من المحافظة والمديرية، وكشف في تصريح لـ سانا عن إنجاز دراسة فنية شاملة وتخصيص 50 مليون ليرة سورية جديدة لإعادة تأهيل الطريق بالكامل وإدراجه ضمن خطة العام الحالي.

وحول طبيعة الأعمال المقررة، أوضح الصَّوَرَة إن سوء الحالة الفنية للطريق حال دون إدراجه سابقاً ضمن حملة (صفر حفرة) كونه يتطلب قميصاً زفتياً كاملاً وتأهيلاً جذرياً، وبيّن أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال صناعية وعبّارات وقشطاً كاملاً للطريق، يليه التعبيد ببقايا المقالع والحجر الكلسي ثم مد قميص إسفلتي كامل.

وأضاف رئيس دائرة الطرق: إنه تم رفع الخطة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتدقيقها واعتمادها نهائياً، مؤكداً أنه جرى الاتفاق مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد كجهة منفذة للمشروع، على أن تنطلق الأعمال الميدانية فور وصول الاعتمادات مطلع الشهر القادم وخلال موسم الصيف الحالي، ليكون من أولى الطرق الحيوية التي يتم إنجازها في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوات الخدمية لتؤكد مواصلة المؤسسات الحكومية في محافظة حلب لتلبية الاحتياجات الملحة للأهالي، وتطوير البنى التحتية والشبكات الطرقية، بما يضمن تحسين الواقع المعيشي والخدمي.