التشكيلات الخشبية الفنية.. حرفة متجددة توفر دخلاً مستداماً وتلبي احتياجات السوق

دمشق-سانا

تُعدّ التشكيلات الخشبية الفنية إحدى أبرز الحرف اليدوية التي حافظت على حضورها في دمشق، لما تعكسه من أصالة وجماليات متوارثة، ولقدرتها على تأمين مصدر دخل مستدام للحرفيين وتلبية احتياجات السوق.

وفي داخل ورشات الحرف الخشبية في دمشق، يواصل الحرفيون عملهم مستندين إلى تقنيات عريقة لإنتاج قطع متنوعة تلبي الطلب المتزايد، وتوفر دخلاً مستقراً للعاملين في هذا المجال.

يقول الحرفي عمر عجاج إن الأعمال الخشبية تُعدُّ من الحرف التقليدية العريقة حيث تشمل إنتاج العلب التراثية والصناديق ومختلف القطع ذات الطابع الشرقي، مشيراً إلى أن خصوصية هذه الأعمال تكمن في دقة العمل اليدوي العالية، مع القدرة الواضحة على التكيف مع متطلبات السوق دون التفريط بالأصالة.

أما بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة، فيلفت عجاج إلى تنوع الأخشاب المستخدمة بدءاً من خشب السويد والزان والجوز، وصولاً إلى أخشاب الليمون والكينا والزيتون التي تُستخدم في فن الموزاييك، موضحاً أن ألوان هذه الأخشاب الطبيعية تسهم في منح القطعة طابعاً جمالياً مميزاً.

ويبين عجاج أن عملية الإنتاج تمر بعدة مراحل تبدأ من الفكرة والتصميم، ثم التنفيذ داخل الورشة باستخدام أدوات النجارة، وصولاً إلى التشطيب والزخرفة التي تتطلب دقةً وصبراً، وخاصةً في الأعمال الدمشقية المعروفة بتفاصيلها الدقيقة.

بينما يوضح الحرفي عدنان عقلة أن الحرفة تشهد انفتاحاً مدروساً على التقنيات الحديثة، سواء من خلال استخدام أدوات أكثر دقة أو برامج تصميم تساعد في تطوير النماذج، مع الحفاظ على الطابع اليدوي، ما يتيح توسيع نطاق الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة.

ويلفت عقلة إلى أن تنوع المنتجات يعكس مرونة هذه الحرفة، إذ لم تعد تقتصر على العلب والصناديق فقط، بل امتدت لتشمل الأثاث والجلسات العربية والتصاميم الخاصة التي تُنفذ حسب الطلب.

ويشير إلى أنه رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الأولية وصعوبات التسويق، تبقى هذه الحرفة حاضرة كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية، مع استمرار الطلب عليها في الأسواق المحلية والدولية.