فعالية كروية في طرطوس تدعم المواهب ضمن الموسم السياحي 2026

طرطوس- سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب في طرطوس بالتعاون مع مديرية السياحة أمس الخميس، فعالية رياضية بكرة القدم لفئة البراعم، جمعت منتخب سوريا للناشئين وأكاديمية سيلفر ستار “Silver Star” الكروية، وذلك ضمن مهرجان موسم طرطوس السياحي 2026، وسط حضور جماهيري ورسمي لافت.



وتخللت المباراة عروض فنية ورياضية متنوعة بين الشوطين، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات الرياضية التي كان لها دور بارز في خدمة وتطوير الرياضة السورية، ولا سيما كرة القدم.



تطوير مهارات البراعم الكروية

وأوضح معاوية حمامي مدير مديرية الرياضة والشباب، لمراسل سانا، أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج مهرجان موسم طرطوس السياحي، بالتعاون مع مديرية السياحة، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تطوير أداء اللاعبين وتقييم مستوياتهم الفنية من خلال الاحتكاك المباشر والمنافسة، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية بين مختلف الفئات العمرية، ودعم المواهب الكروية الشابة وإتاحة الفرصة لها للاحتكاك واكتساب الخبرات وتطوير مستوياتها الفنية.

من جانبه، أكد مازن أحمد، مدير أكاديمية Silver Star ومساعد مدرب نادي الطليعة، أن الأكاديمية حرصت على المشاركة في هذه المناسبة، لما تمثله من قيمة رياضية ومجتمعية، مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الإيجابي من الأهالي.

وأضاف أحمد: إن الرياضة تشكل عاملاً أساسياً في جمع الناس وتعزيز الروابط الاجتماعية، فضلاً عن دورها في تنمية المجتمع ودعم الأجيال الشابة، لافتاً إلى أن فريق الأكاديمية خاض المباراة أمام منتخب الناشئين رغم وجود فارق عمري وبدني وفني يصل إلى أربع أو خمس سنوات، معرباً عن رضاه عن أداء اللاعبين الذين قدموا مستوى جيداً واكتسبوا خبرة مهمة من هذه المواجهة.

بدوره، أوضح إبراهيم ياسين، مدير منتخب سوريا للناشئين، أن المباراة شكلت فرصة مناسبة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم أدائهم قبل الاستحقاقات المقبلة والبطولات القادمة.

وأكد اللاعب هادي زمريني من أكاديمية Silver Star أن مشاركته في هذه الفعالية جاءت بهدف إظهار موهبته الكروية والاستعداد للمنافسة واكتساب المزيد من الخبرة من خلال مواجهة فرق ومنتخبات قوية.

تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الموسم السياحي 2026 في طرطوس، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز حضور الفعاليات الرياضية والشبابية في المحافظة.