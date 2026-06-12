تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف التضخم وتوقعات رفع الفائدة

لندن-سانا

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الجمعة متجهة لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك تحت وطأة التوقعات برفع أسعار الفائدة ومخاوف التضخم، وقبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4216.64 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 2.9 بالمئة لتصل إلى4234.80 دولاراً.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 67.47 دولاراً للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1706.61 دولاراً، ليتجه كلاهما نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

بالمقابل، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1273.47 دولاراً، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

ويتعرض المعدن الأصفر لضغوطات مستمرة منذ نهاية شباط الماضي، جراء المخاوف السائدة من أن يؤدي التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى دفع البنوك المركزية العالمية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.