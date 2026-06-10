انتخاب أول لجنة للاعبي الرياضات البارالمبية في سوريا ‏

دمشق-سانا
صدقت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية على نتائج انتخابات أول لجنة للاعبين البارالمبيين في سوريا، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة البارالمبية السورية، وتعزز مشاركة اللاعبين في صنع القرار الرياضي، وتمثيل تطلعاتهم ضمن المنظومة البارالمبية.
وأسفرت الانتخابات التي شارك فيها اللاعبون البارالمبيون عن اختيار البطل الدولي حمدو سلات رئيساً للجنة، والبطلة الدولية نورة بدور نائبة للرئيس، والبطل بسام سوسق أميناً للسر ،إضافة إلى عضوية كل من عامر غازي وعبد العزيز سلقيني وألطاف مطر ويونس صادق إلى جانب ديما الداهوك ممثلة للاعبين المغتربين، ويامن بكرو ممثلاً للاعبي الإعاقة البصرية، ومحمد الشرود ممثلاً لفئة قصار القامة.
وأكدت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية في تعميم لها، أن تشكيل اللجنة المنتخبة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضة البارالمبية، ويجسد مبادئ الشفافية والشراكة، وتمكين الرياضيين من المشاركة الفاعلة في رسم السياسات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بالرياضة البارالمبية السورية.