انتخاب أول لجنة للاعبي الرياضات البارالمبية في سوريا ‏

دمشق-سانا

صدقت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية على نتائج انتخابات أول لجنة للاعبين البارالمبيين في ‏سوريا، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة البارالمبية السورية، وتعزز مشاركة ‏اللاعبين في صنع القرار الرياضي، وتمثيل تطلعاتهم ضمن المنظومة البارالمبية.‏

وأسفرت الانتخابات التي شارك فيها اللاعبون البارالمبيون عن اختيار البطل الدولي حمدو سلات ‏رئيساً للجنة، والبطلة الدولية نورة بدور نائبة للرئيس، والبطل بسام سوسق أميناً للسر ،إضافة إلى ‏عضوية كل من عامر غازي وعبد العزيز سلقيني وألطاف مطر ويونس صادق إلى جانب ديما ‏الداهوك ممثلة للاعبين المغتربين، ويامن بكرو ممثلاً للاعبي الإعاقة البصرية، ومحمد الشرود ‏ممثلاً لفئة قصار القامة.‏

وأكدت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية في تعميم لها، أن تشكيل اللجنة المنتخبة يمثل محطة ‏مهمة في مسيرة تطوير الرياضة البارالمبية، ويجسد مبادئ الشفافية والشراكة، وتمكين الرياضيين ‏من المشاركة الفاعلة في رسم السياسات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بالرياضة البارالمبية ‏السورية.‏