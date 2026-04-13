غرفة صناعة دمشق وريفها تأجيل معرض "SYRIX AMMAN" للمنتجات السورية إلى موعد لاحق

دمشق-سانا

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها تأجيل معرض “SYRIX AMMAN” للمنتجات السورية، الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمان في الـ21 من أيار المقبل، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه قريباً، وذلك في ضوء الظروف الراهنة في المنطقة.

وأوضحت الغرفة في بيان، أن قرار التأجيل يأتي حرصاً على توفير الظروف المناسبة لضمان نجاح المعرض، وتحقيق تجربة متكاملة تليق بالمشاركين والزوار، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمه، ولا سيما في دعم المنتج السوري وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها دعت الشركات الصناعية السورية للمشاركة في معرض “SYRIX AMMAN”، لترويج وتسويق منتجاتهم في السوق الأردنية، ومن خلاله في الأسواق الإقليمية، وتوسيع قاعدة التصدير وتحفيز النشاط الصناعي وإقامة شراكات تجارية وتصديرية لاستهداف الأسواق العالمية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك