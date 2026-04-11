الباحث توفيق يوسف العبيد.. تجربة تجمع التأصيل الأكاديمي والعمل المجتمعي

دمشق-سانا

يجمع الباحث في علوم القرآن الدكتور توفيق يوسف العبيد في تجربته بين المسار الأكاديمي والعمل الدعوي والتدريب التربوي والنشاط المجتمعي، في رحلة امتدت بين سوريا وعدد من الدول العربية، قبل أن يعود إلى وطنه في مرحلة يصفها بأنها مفصلية في تاريخ البلاد.

وفي مقابلة مع سانا، يتحدث العبيد عن محطات تكوينه العلمي، وتجربته في الغربة، ودوره في العمل الثقافي والمجتمعي، ورؤيته لمسؤولية الخطاب الواعي في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

التكوين العلمي والمسار الأكاديمي

ويقول العبيد: “ولدت في محافظة درعا سنة 1975، واتجهت مبكراً إلى التخصص في تفسير القرآن وعلومه، وهو المسار الذي واصلت فيه تحصيلي العلمي حتى نلت درجة الدكتوراه من جامعة الجنان في لبنان عام 2014 بتقدير ممتاز، وقبل ذلك حصلت على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة بيروت الإسلامية، وعلى البكالوريوس في أصول الدين من جامعة الأزهر في مصر”.

وتمرس العبيد في علوم القيادة والتفكير والتعلم النشط، وامتلك خبرة واسعة في التدريب وتنمية المهارات، وأصبح مدرب مدربين معتمداً، وعضواً في هيئات تدريبية دولية، وأقام في هذا الصدد عشرات الدورات في مجالات الخطابة والتواصل والتخطيط والقيادة، مستهدفاً فئات متنوعة في سوريا والكويت وتركيا ودول عربية أخرى، ضمن مؤسسات أكاديمية ومجتمعية.

وعلى صعيد منجزه الفكري، يقول العبيد: أنجزت عدداً من المؤلفات في الدراسات القرآنية والفكر الإسلامي، من أبرزها: التوحيد الخالص لله تعالى كما تصوره سورة الأنعام، والتشريع الإسلامي خصائصه ووسائل تطبيقه في الواقع المعاصر، إضافة إلى أعمال أخرى لا تزال قيد الطباعة”.

كما نشر العبيد مجموعةً من الأبحاث المحكمة التي تتناول قضايا معاصرة، من بينها حماية المجتمع من الانحرافات الرقمية، ومهارات الإلقاء المؤثر، وضوابط التفسير، إلى جانب مشاركته في مؤتمرات علمية وتربوية، وهي محطات اعتبرها امتداداً طبيعياً للمسؤولية العلمية والفكرية.

الغربة عن الوطن والعودة والموقف الفكري

وحول عمله خلال سنوات الثورة، يقول العبيد: أبحرت بي سفينة الغربة قبل تحقق الحرية في وطني، ووجدت نفسي أتحمل من حرّ لظاه كفاتورة حس وطني وواجب ديني للوقوف مع تيار التغيير والتحرير، فكنت ممن أسّس لمنبر القلم الحر ضمن اتحاد كتاب سوريا الأحرار، حتى تسلمت رئاسته عام 2017، وعملت على إتاحة المساحة للأصوات الإبداعية عبر مشاريع ثقافية منها مجلة “مدادنا”.

العبيد الذي عاد إلى سوريا مع بزوغ فجر الحرية، يؤمن بأن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لبناء وطن يستند إلى إرثه الحضاري ويؤسس لمستقبل مشرق، ومتأملاً أن يترك بصمة واضحة في هذا المسار.

حضور مجتمعي ونشاط مؤسساتي

وانتقل نشاط العبيد إلى العمل المجتمعي، والذي يصفه بأنه جزء أصيل من الرسالة، حيث شغل في هذا الإطار رئاسة مجلس إدارة جمعية “زاد الجنة” الخيرية في سوريا وتركيا، كما تولى رئاسة نقابة العاملين في الحج السوري، وشارك في إعداد وتدريب الكوادر الإدارية والدينية للحج، ضمن إطار عمل مؤسسي يجمع بين الخبرة التنظيمية والرؤية التربوية، وهو ما يراه ضرورياً في أي عمل يستهدف خدمة الناس والارتقاء بالأداء.

وانتسب العبيد إلى عدد من الروابط العلمية والأدبية، منها رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ورابطة علماء سوريا، ورابطة خطباء الشام، وهو ما عكس حسب قوله، الحرص على البقاء في قلب المشهدين العلمي والثقافي، وعلى الإسهام في تعزيز حضور الكلمة المسؤولة والخطاب الواعي.

ويعمل الدكتور العبيد حالياً أستاذاً مساعداً في كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية في بيروت، وعضواً في الهيئة التدريسية بجامعة بلاد الشام الخاصة في دمشق، بالتوازي مع مواصلة نشاطه الدعوي خطيباً في مساجد دمشق، في تجربة تعكس نموذجاً جمع بين التحصيل الشرعي والاشتغال الثقافي والحضور المجتمعي، والتنقل بين التعليم الجامعي والخطابة والتدريب والعمل المؤسسي، والسعي إلى ترسيخ خطاب يستند إلى المرجعية العلمية، ويتفاعل مع التحولات الاجتماعية والثقافية في سوريا والمنطقة.