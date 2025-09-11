فريق السلام للرياضات الخاصة يفوز على جمعية الهدف بمباراة ودية بكرة السلة

حمص-سانا

فاز فريق نادي السلام للرياضات الخاصة على فريق جمعية الهدف بنتيجة 43/37 نقطة بمباراة ودية بكرة السلة للكراسي المتحركة جمعتهما اليوم بصالة الملعب البلدي في حمص.

رئيس نادي السلام للرياضات الخاصة غسان أبو صلاح قال في تصريح لـ سانا: إن هذه المباراة تأتي بهدف تحسين مستوى اللياقة البدنية للاعبين وتقييم جهوزية الفريق الفنية مشيراً في الوقت ذاته إلى الإنجازات البارزة التي حققها نادي السلام خلال مشاركاته السابقة.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية الهدف هيفاء منصور أن المباراة تمثل خطوة أولى في التعاون مع نادي السلام بهدف تطوير لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة لافتةً إلى مشاركة الفريق مؤخراً ضمن منتخب دمشق في بطولة غرب آسيا التاسعة كتجربة مهمة نظراً لكون الفريق واحداً من الفرق الواعدة والطموحة.

بدوره أكد مدير مكتب الألعاب الجماعية والرياضات الخاصة والمراكز التدريبية في بحمص فايز بيطار على الجهود المستمرة لتجاوز التحديات التي تواجه الرياضات الخاصة مع الحرص على توفير كل المستلزمات اللازمة لدعم تلك الرياضات.