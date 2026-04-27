أهلي حلب ينتزع فوزاً ثميناً من النواعير في قمة دوري السلة للرجال

حلب-سانا

سجّل أهلي حلب فوزاً ثميناً على النواعير بنتيجة 85-74، في مباراة أقيمت على صالة الشهباء بحلب، ضمن منافسات دوري كرة السلة للرجال.

دخل الفريقان الربع الأول من المباراة بقوة من خلال التسجيل خارج القوس، مع أفضلية نسبية للنواعير الذي أنهى الربع متقدماً بواقع 22-19 نقطة.

وفي الربع الثاني، انخفضت نسبة التسجيل للنواعير الذي أهدر العديد من النقاط السهلة، استغلها أهلي حلب ليتقدم بواقع 36-31 نقطة.

وتضاعفت الإثارة في الربع الثالث مع تألق تراي مادوكس لاعب النواعير الذي ساهم في عودة فريقه للتقدم مرة ثانية بواقع 57-53 نقطة.

إلا أن لاعبي أهلي حلب تريفور مور وإسحاق عبيد استطاعوا في الربع الرابع أن يعودوا بالفريق إلى أجواء المباراة والفوز بفارق 11 نقطة.

وكان الشبيبة قد فاز أمس على الكرامة بنتيجة 77-75 نقطة، والحرية على الجيش بنتيجة 96-93 نقطة.