انطلاق مرحلة الإياب من الدوري السوري لكرة اليد لفئة الأمل في حماة

حماة-سانا

تنطلق اليوم الخميس، منافسات مرحلة الإياب من الدوري السوري العام لكرة اليد لفئة الأمل (ذكور)، والتي تُقام بنظام التجمع النهائي في محافظة حماة.

ويشارك بالبطولة التي تمتد من الفترة بين 16 وحتى 20 تموز الجاري أندية اليقظة والنبك والفتوة والنواعير والشعلة والطليعة.

وتفتتح مباريات اليوم الأول بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يلتقي الفتوة مع النواعير، والطليعة مع الشعلة، فيما يواجه النبك فريق اليقظة.

وتستكمل المنافسات يوم غد الجمعة، فيلتقي اليقظة مع النواعير، والنبك مع الطليعة، فيما يواجه الفتوة فريق الشعلة.

ويلعب السبت القادم اليقظة مع الفتوة، والنبك مع الشعلة، والنواعير مع الطليعة، بينما يشهد الأحد لقاءات اليقظة مع الشعلة والفتوة مع الطليعة والنبك مع النواعير.

وتختتم المنافسات يوم الإثنين المقبل، اذ يلتقي النواعير مع الشعلة، والنبك مع الفتوة، واليقظة مع الطليعة.