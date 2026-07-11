الوحدة يستضيف النواعير في صالة الفيحاء بافتتاح ‏فاينال 4 بدوري سلة الرجال

دمشق-سانا
تنطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، منافسات الفاينال 4 لبطولة الدوري السوري بكرة السلة للرجال، وذلك بإقامة مواجهة قوية تجمع الوحدة مع ضيفه النواعير في صالة الفيحاء بدمشق.
ويدخل الوحدة اللقاء متصدراً الترتيب بخسارة واحدة فقط في المرحلة السابقة، وتحت قيادة فنية جديدة للمدرب اللبناني جيلبير نصر الذي تعاقدت معه إدارة النادي مؤخراً خلفاً للسويسري بيتر أليكسيك، ويتفوق الوحدة معنوياً بعد أن حسم مواجهتي الفريقين في دور الستة (الفاينال 6) بنتيجتي 90-72 و83-79 نقطة.
وفي المقابل، يتطلع النواعير إلى تقديم أداء قوي وخطف الفوز في افتتاح السلسلة، معتمداً على تشكيلة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب ومحترفيه الأجانب، بهدف تجاوز حسابات المواجهات السابقة في الدوري.
وتستكمل مباريات هذا الدور يوم غد الأحد، بلقاء يجمع أهلي حلب مع حمص الفداء في حلب، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في ثلاث مباريات من أصل خمس مفترضة.
ومن المتوقع أن تسند لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة السلة قيادة مباريات هذا الدور لطواقم تحكيمية أجنبية، لضمان أعلى درجات النزاهة والعدالة للمنافسات.