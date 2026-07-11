الوحدة يستضيف النواعير في صالة الفيحاء بافتتاح ‏فاينال 4 بدوري سلة الرجال

دمشق-سانا‏

تنطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، ‏منافسات الفاينال 4 لبطولة الدوري السوري بكرة ‏السلة للرجال، وذلك بإقامة مواجهة قوية تجمع ‏الوحدة مع ضيفه النواعير في صالة الفيحاء بدمشق‎.‎

ويدخل الوحدة اللقاء متصدراً الترتيب بخسارة واحدة ‏فقط في المرحلة السابقة، وتحت قيادة فنية جديدة ‏للمدرب اللبناني جيلبير نصر الذي تعاقدت معه إدارة ‏النادي مؤخراً خلفاً للسويسري بيتر أليكسيك، ويتفوق ‏الوحدة معنوياً بعد أن حسم مواجهتي الفريقين في ‏دور الستة (الفاينال 6) بنتيجتي 90-72 و83-79 ‏نقطة‎.‎

وفي المقابل، يتطلع النواعير إلى تقديم أداء قوي ‏وخطف الفوز في افتتاح السلسلة، معتمداً على تشكيلة ‏تجمع بين عناصر الخبرة والشباب ومحترفيه ‏الأجانب، بهدف تجاوز حسابات المواجهات السابقة ‏في الدوري‎.‎

وتستكمل مباريات هذا الدور يوم غد الأحد، بلقاء ‏يجمع أهلي حلب مع حمص الفداء في حلب، حيث ‏يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يسبق منافسه ‏بالفوز في ثلاث مباريات من أصل خمس مفترضة‎.‎

ومن المتوقع أن تسند لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد ‏كرة السلة قيادة مباريات هذا الدور لطواقم تحكيمية ‏أجنبية، لضمان أعلى درجات النزاهة والعدالة ‏للمنافسات‎.‎