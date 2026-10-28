إيقاف نيمار مباراتين لتغطية فمه أثناء مشادة كلامية

برازيليا-سانا

أعلنت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل اليوم الأربعاء إيقاف نيمار قائد فريق ‌سانتوس مباراتين بسبب تغطية فمه أثناء مشادة مع أحد لاعبي الفريق المنافس في التعادل 1-1 مع باهيا في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 ⁠عاماً طُرد عقب مشادة مع رودريجو نيستور لاعب خط وسط باهيا، وأدانته المحكمة بمخالفة القاعدة التي تحظر على اللاعبين تغطية أفواههم أثناء المشادات داخل الملعب.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الحكم أشار أيضاً إلى أن نيمار، بعد طرده، توجه نحو مقاعد البدلاء ‌الخاصة ⁠بالفريق الضيف لمواجهة خصمه، واضطر زملاؤه إلى منعه.

وبهذا سيغيب نيمار عن المباريات الثلاث المقبلة لفريق سانتوس. وهو موقوف بالفعل عن مباراة الدوري يوم الأربعاء ⁠ضد بالميراس بعد تراكم ثلاث بطاقات صفراء.

وفي آب الماضي، أصبح نيمار أول لاعب في الدوري البرازيلي يجبر على مغادرة الملعب مدة ⁠دقيقة واحدة بموجب قاعدة جديدة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت.