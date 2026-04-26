الحرية يلتقي الجيش بدوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

يلتقي مساء اليوم في صالة الشهباء بحلب ناديا الحرية والجيش، ضمن منافسات الدوري السوري لكرة السلة للرجال، في لقاء يطغى عليه الجانب المعنوي، بعد أن فقد الفريقان حسابياً فرصة التأهل إلى الدور القادم (الفاينال 6).

ويسعى الفريقان خلال هذه المواجهة، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساءً، إلى تقديم عرض يليق بسمعتهما وتاريخهما العريق في كرة السلة السورية، بعيداً عن ضغوط الترتيب والمنافسة على اللقب.

ويدخل “أصحاب الأرض” اللقاء بطموح رد الاعتبار والثأر لخسارة الذهاب التي حسمها فريق الجيش لمصلحته بنتيجة 80-69، في حين يأمل “الزعيم” بتكرار فوزه وتأكيد تفوقه الفني، ليكون ختام الموسم بتحقيق نتيجة إيجابية لجمهورهما.

وعلى الرغم من خروج الفريقين من دائرة المنافسة على التأهل، إلا أن القراءة الفنية للمباراة تشير إلى رغبة مشتركة في حصد النقاط المعنوية وتقديم مباراة مفتوحة تتسم بالندية.

إلى ذلك، يلتقي غداً أهلي حلب والنواعير في مباراة “قمة” يتوقع أن تشهد ندية وإثارة حتى لحظاتها الأخيرة.