منتخب سوريا بكرة السلة تحت 18 يغادر من كأس آسيا للشباب ‏

نيودلهي-سانا
خرج منتخب سوريا بكرة السلة للشباب تحت 18 عاماً من كأس آسيا للشباب بخسارته اليوم الخميس أمام نظيره الفلبيني بنتيجة 72-63 نقطة، في الملحق المؤهل لربع نهائي البطولة التي تقام منافساتها في الهند.
وكان منتخبنا استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب نيوزيلندا 67-58 نقطة، ثم تغلب على نظيره اللبناني بنتيجة 72- 64 نقطة، ثم خسر في المباراة الثالثة أمام منتخب البحرين 92-68 نقطة.
ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات، وينص نظام البطولة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع إلى ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.