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منتخب سوريا بكرة السلة تحت 18 يغادر من كأس آسيا للشباب ‏

nICtQn9b 10 3 منتخب سوريا بكرة السلة تحت 18 يغادر من كأس آسيا للشباب ‏

نيودلهي-سانا

خرج منتخب سوريا بكرة السلة للشباب تحت 18 عاماً من كأس آسيا ‏للشباب بخسارته ‏اليوم الخميس أمام نظيره الفلبيني بنتيجة 72-63 نقطة، في الملحق المؤهل لربع ‏نهائي البطولة التي تقام منافساتها في الهند.‏

وكان منتخبنا استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب نيوزيلندا 67-58 ‏نقطة، ثم تغلب على ‏نظيره اللبناني بنتيجة 72- 64 نقطة، ثم خسر في المباراة ‏الثالثة أمام منتخب البحرين 92-68 نقطة.‏

ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات، وينص ‏نظام البطولة ‏على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع ‏إلى ربع النهائي بشكل ‏مباشر، فيما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث ‏ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.‏

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