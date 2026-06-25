لاعبو المنتخبات العربية يتصدرون قائمة الأهداف العكسية في كأس العالم 2026

واشنطن-‏سانا

من المتوقع أن يحطم كأس العالم في نسخته الحالية 2026، والذي يقام على الملاعب الأمريكية ‏والمكسيكية والكندية، الرقم القياسي الخاص بالأهداف العكسية المسجلة في نسخة واحدة، والتي لا ‏تزال حتى الآن تحملها بطولة كأس العالم في روسيا 2018.‏

ففي البطولة التي أقيمت في روسيا ونال لقبها المنتخب الفرنسي سجل اللاعبون 12 هدفاً عكسياً، ‏لتكون النسخة الأعلى بين بطولات كأس العالم عبر تاريخه، لكن النسخة الحالية قريبة من كسر هذا ‏الرقم وتسجيل رقم قياسي جديد بعدما وصل عدد الأهداف العكسية إلى 11 هدفاً ولا تزال البطولة ‏في مرحلة المجموعات.‏

ويتصدر لاعبو المنتخبات العربية قائمة الأكثر تسجيلاً في شباكهم، عبر تسجيل 7 أهداف عكسية ‏من أصل الـ 11 هدفاً في البطولة حتى الآن.‏

وسجل اللاعب المصري محمد هاني، والعراقي أيمن حسين، والأردني يزن العرب، والسعودي ‏حسان التمبكتي، والقطريان محمد مناعي وسلطان البريك، والحارس المغربي ياسين بونو بالخطأ ‏في مرمى فرقهم.‏

ومن بين الأرقام اللافتة، أصبح المنتخب الأمريكي أول منتخب في تاريخ كأس العالم، يستفيد من ‏هدف عكسي في مباراتين متتاليتين، بعدما سجل لاعب البارغواي داميان بوباديا، والأسترالي ‏كاميرون بورغيس بالخطأ في مرمى منتخبيهما.‏

كما دخل المنتخب القطري سجلات البطولة، بعد أن أصبح ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم ‏يسجل لاعبان منه هدفين عكسيين في نسخة واحدة، بعد بلغاريا عام 1966 وروسيا عام 2018.‏

ومع مشاركة 48 منتخباً، والدخول قريباً في منافسات الدور 32، من المتوقع أن تشهد النسخة ‏الحالية تسجيل المزيد من الأهداف العكسية، التي قد تتوقف عليها تأهل أو خروج المنتخب من ‏البطولة العالمية.‏