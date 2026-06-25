لاعبو المنتخبات العربية يتصدرون قائمة الأهداف العكسية في كأس العالم 2026

واشنطن-سانا
من المتوقع أن يحطم كأس العالم في نسخته الحالية 2026، والذي يقام على الملاعب الأمريكية والمكسيكية والكندية، الرقم القياسي الخاص بالأهداف العكسية المسجلة في نسخة واحدة، والتي لا تزال حتى الآن تحملها بطولة كأس العالم في روسيا 2018.
ففي البطولة التي أقيمت في روسيا ونال لقبها المنتخب الفرنسي سجل اللاعبون 12 هدفاً عكسياً، لتكون النسخة الأعلى بين بطولات كأس العالم عبر تاريخه، لكن النسخة الحالية قريبة من كسر هذا الرقم وتسجيل رقم قياسي جديد بعدما وصل عدد الأهداف العكسية إلى 11 هدفاً ولا تزال البطولة في مرحلة المجموعات.
ويتصدر لاعبو المنتخبات العربية قائمة الأكثر تسجيلاً في شباكهم، عبر تسجيل 7 أهداف عكسية من أصل الـ 11 هدفاً في البطولة حتى الآن.
وسجل اللاعب المصري محمد هاني، والعراقي أيمن حسين، والأردني يزن العرب، والسعودي حسان التمبكتي، والقطريان محمد مناعي وسلطان البريك، والحارس المغربي ياسين بونو بالخطأ في مرمى فرقهم.
ومن بين الأرقام اللافتة، أصبح المنتخب الأمريكي أول منتخب في تاريخ كأس العالم، يستفيد من هدف عكسي في مباراتين متتاليتين، بعدما سجل لاعب البارغواي داميان بوباديا، والأسترالي كاميرون بورغيس بالخطأ في مرمى منتخبيهما.
كما دخل المنتخب القطري سجلات البطولة، بعد أن أصبح ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل لاعبان منه هدفين عكسيين في نسخة واحدة، بعد بلغاريا عام 1966 وروسيا عام 2018.
ومع مشاركة 48 منتخباً، والدخول قريباً في منافسات الدور 32، من المتوقع أن تشهد النسخة الحالية تسجيل المزيد من الأهداف العكسية، التي قد تتوقف عليها تأهل أو خروج المنتخب من البطولة العالمية.