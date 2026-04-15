باريس سان جيرمان يفوز على ليفربول ويتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

جدد باريس سان جيرمان حامل اللقب تفوقه على ليفربول، وتغلب عليه في الأنفيلد بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان سان جيرمان فاز ذهاباً 2-0، فحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-0.

وتمكن باريس سان جيرمان من تسجيل هدفه الأول عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 90+1 عاد ديمبيلي وسجل الهدف الثاني للفريق الفرنسي حاسماً تأهله تماماً إلى الدور نصف النهائي.