باريس سان جيرمان يفوز على ليفربول ويتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

لندن-سانا

جدد باريس سان جيرمان حامل اللقب تفوقه على ليفربول، وتغلب عليه في الأنفيلد بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان سان جيرمان فاز ذهاباً 2-0، فحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-0.

وتمكن باريس سان جيرمان من تسجيل هدفه الأول عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 90+1 عاد ديمبيلي وسجل الهدف الثاني للفريق الفرنسي حاسماً تأهله تماماً إلى الدور نصف النهائي.

المنتخب السوداني يتأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا
الجمعة القادم.. انطلاق المرحلة الأولى من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يواجه نظيره الطاجيكي في تصفيات كأس آسيا
فوز صعب لريال مدريد على مارسيليا وتعادل يوفنتوس مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا
ليدز يونايتد يتعادل مع ليفربول في الدوري الإنكليزي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك